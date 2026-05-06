El pasado 30 de abril, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cerró el periodo oficial para la declaración anual de personas físicas, dejando a todos los contribuyentes que no cumplieron con esta obligación con un importante interrogante: ¿Qué consecuencias podrían enfrentar por este descuido? Frente a este escenario, el organismo fiscal anunció quiénes son los que deberán preocuparse por sus cuentas bancarias en el mes de mayo, y con qué deberán cumplir para evitar que la autoridad toque su puerta. La principal defensa que tienen a su favor los contribuyentes que olvidaron realizar esta tarea es la plataforma digital del organismo. Si logras enviar tu declaración extemporánea antes de que el SAT te envíe un requerimiento al buzón tributario o a tu domicilio, puedes ahorrarte multas que van desde 1,560 hasta 34,730 pesos inclusive. El procedimiento es muy similar al del trámite regular, con la diferencia de que el sistema calculará automáticamente el costo del retraso. Aunque el plazo legal para realizar este trámite haya vencido en abril, el SAT contempla lo que se conoce como “cumplimiento espontáneo”. Esto consiste en realizar el proceso de forma voluntaria antes de recibir una notificación oficial. Ignorar la omisión solo acumulará actualizaciones y recargos que se sumarán al monto omitido mes a mes. No presentar este documento no se limita únicamente al pago de una multa, sino que, además esto podría dañar tu reputación financiera global. El SAT tiene la facultad de reportar los adeudos fiscales firmes a las sociedades de información crediticia, como el Buró de Crédito. De esta manera, un descuido con el fisco puede costarte que un banco te niegue un crédito hipotecario o automotriz en el futuro, al considerarte un perfil de riesgo por incumplimiento de obligaciones básicas.