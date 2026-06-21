Las personas interesadas en acceder al programa de Apoyo al Desempleo del Estado de México y recibir hasta 3,000 pesos mensuales deberán realizar su registro dentro de las fechas establecidas por la Secretaría del Trabajo estatal.

Este programa se implementa en un contexto de múltiples desafíos para el mercado laboral. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de desocupación se ubicó en 2.8% durante marzo de 2026 , su nivel más alto en más de dos años, debido a la reducción de empleos en sectores como la manufactura y la construcción.

Frente a ello, las autoridades confirmaron su tercera edición con un presupuesto de 53 millones de pesos. La expectativa es apoyar a más de 17,000 personas beneficiarias.

Fechas de registro para solicitar el apoyo

El trámite podrá efectuarse de dos maneras:

Registro en línea

Estará disponible del 22 de junio al 5 de julio de 2026 a través del portal oficial de la Secretaría del Trabajo del Estado de México. Durante ese periodo, las y los solicitantes deberán completar el Formato Único de Bienestar (FUB) y adjuntar la documentación requerida en formato PDF legible.

Registro presencial

Quienes prefieran realizar el trámite de manera física podrán acudir del 22 al 26 de junio de 2026 a cualquiera de las Oficinas Regionales de Empleo, en un horario de 09 a 18.

Documentos necesarios para solicitar el apoyo

Para completar el registro será necesario presentar la siguiente documentación:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente o constancia de identidad con fotografía emitida por la autoridad correspondiente, con antigüedad no mayor a 30 días.

CURP impresa o biométrica, expedida en los últimos tres meses.

Comprobante de domicilio reciente (luz, agua, teléfono o predial), con una vigencia máxima de seis meses.

Formato Único de Bienestar (FUB).

Documento que acredite la condición de desempleo durante los últimos 18 meses, emitido por una empresa o institución donde haya laborado.

Carta bajo protesta de decir verdad.

En el caso de personas repatriadas, documento oficial emitido por el Instituto Nacional de Migración que acredite dicha condición.

Módulos para realizar el registro presencial

Las y los interesados podrán acudir a las siguientes Oficinas Regionales de Empleo del Estado de México:

Atlacomulco: calle Ingeniero Luis Galindo Ruíz No. 312 (CROSA), colonia Isidro Fabela.

Ecatepec: calle Nicolás Bravo s/n, colonia La Mora.

Ixtapaluca: calle Municipio Libre No. 1, colonia Centro.

La Paz: Plaza Tepozán, local 3, segundo nivel, colonia Floresta.

Naucalpan: avenida Juárez No. 39, edificio B, primer piso, colonia El Mirador.

Nezahualcóyotl: avenida Sor Juana Inés de la Cruz No. 100, colonia Metropolitana Segunda Sección.

San Mateo Atenco: calle Hidalgo s/n, Barrio de San Nicolás.

Tejupilco: calle Santa Cecilia No. 40, colonia México 68.

Tlalnepantla: avenida Hidalgo No. 132, colonia La Romana.

Toluca: calle Josefa Ortiz de Domínguez No. 216, colonia Santa Clara.

En cada uno de estos casos, la atención se brindará de 09 a 18 durante los días habilitados para el registro presencial.