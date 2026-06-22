Las predicciones meteorológicas indican que un patrón activo continuará generando tormentas severas, lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento durante los próximos días en amplias regiones del país.

El clima severo podría persistir durante más de 96 horas, particularmente en sectores de las Llanuras, el Sur y la Costa Este.

Cuáles son las zonas en alerta por tormentas severas y lluvias intensas

De acuerdo con lo indicado por especialistas de AccuWeather, el inicio de semana estará marcado por una tormenta que avanzará desde el centro del país hacia el este. A medida que el sistema se extienda durante hoy lunes, el clima severo llegará a sectores del corredor de la Interestatal 95.

Además, se indicó que un potente frente frío se extenderá desde la región del Atlántico Medio hacia el Sur y las Llanuras, funcionando como un nuevo foco para tormentas.

Hay alerta por clima severo para esta semana. Shutterstock

Alertan por ráfagas de hasta 113 km/h y tormentas severas durante varios días

Desde el martes y durante la mayor parte de esta semana, la principal actividad se trasladará a las Llanuras.

Las zonas en alerta abarcan desde el este de Colorado, Nuevo México, Nebraska, Kansas y los sectores de Oklahoma y Texas conocidos como los “panhandles”.

De acuerdo con los expertos, las principales amenazas son

Granizo de gran tamaño

Fuertes ráfagas de viento

Lluvias torrenciales capaces de provocar inundaciones localizadas

Algunas tormentas podrían generar vientos cercanos a los 85 mph, equivalentes aproximadamente a 137 km/h. No obstante, en las áreas más amplias del episodio, las ráfagas podrían rondar los 113 km/h.

Para el jueves, el área de riesgo se extenderá desde Oklahoma City hasta sectores del este de Montana. En estas regiones continuarán las alertas por tormenta con granizo, vientos intensos y precipitaciones fuertes.