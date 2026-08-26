Se acerca un tormentón histórico a fin de mes el jueves 27 y viernes 28 de agosto: se esperan tormentas, lluvias intensas y ráfagas de viento de hasta 70 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un periodo de tormentas, lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento para los últimos días de agosto en México. Las condiciones más relevantes se extenderán entre el jueves 27 y el sábado 29 de agosto de 2026.

El pronóstico atribuye las precipitaciones a la interacción de varios sistemas meteorológicos que afectarán diferentes regiones del país.

Se acercan tormentas y lluvias intensas a México: cuáles son las causas

De acuerdo con el pronóstico extendido a 9}6 horas del SMN, las lluvias serán provocadas por el monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera.

A estos sistemas se sumarán la onda tropical número 32 y la divergencia en altura. La combinación generará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, incluidas las penínsulas de Baja California y Yucatán.

Durante el periodo también podrá registrarse caída de granizo en algunos estados. El organismo advirtió que las precipitaciones más importantes pueden aumentar los niveles de ríos y arroyos y provocar deslaves, inundaciones y encharcamientos en zonas bajas.

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Lluvias intensas: los estados más afectados durante el fin de mes

Para el jueves 27 de agosto, el SMN pronosticó lluvias fuertes con acumulados puntuales de entre 50 y 75 milímetros en Jalisco, Colima, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

El viernes 28 de agosto, las lluvias de esa misma intensidad alcanzarán zonas de Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. También se esperan precipitaciones fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Puebla, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las condiciones más severas del pronóstico extendido llegarán el sábado 29 de agosto, cuando se prevén acumulados de entre 75 y 150 milímetros en:

Sonora: regiones del este y sur.

Chihuahua: sectores del oeste y suroeste.

Ese día también habrá lluvias muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

Ráfagas de viento de hasta 70 km/h: dónde se esperan

Además de las precipitaciones, el organismo meteorológico anticipó vientos de entre 30 y 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en distintas regiones del país.

Las zonas alcanzadas por las ráfagas más fuertes serán:

Jueves 27 de agosto: Sonora, Coahuila, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

Viernes 28 de agosto: golfo de California, Sonora y el istmo de Tehuantepec.

Sábado 29 de agosto: istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

Para el viernes también se pronostica oleaje de entre 2 y 3 metros en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. El sábado, estas condiciones se extenderán a las costas de Baja California Sur.

El SMN advirtió que las rachas fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las autoridades recomiendan evitar el cruce de calles inundadas, mantenerse lejos de ríos y arroyos crecidos y consultar las actualizaciones oficiales, ya que el pronóstico puede modificarse conforme evolucionen los sistemas meteorológicos.