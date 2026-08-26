Un nuevo frente frío se aproxima al norte de México y se combinará con otros sistemas atmosféricos para generar lluvias, actividad eléctrica, posibles granizadas y fuertes rachas de viento. El SMN también mantiene condiciones de calor extremo en varias entidades.

Durante el miércoles 26 de agosto, el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica mantienen condiciones favorables para lluvias y chubascos en el noroeste de México. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé precipitaciones de distinta intensidad, con especial atención en Nayarit, Jalisco y Colima, donde se esperan lluvias puntuales intensas.

Estas condiciones continuarán durante los días jueves 27, viernes 28 y sábado 29 de agosto, dentro del pronóstico extendido a 96 horas. La interacción de canales de baja presión, circulación ciclónica y el ingreso de humedad del Pacífico favorecerá tormentas, descargas eléctricas y posibles granizadas en diferentes regiones del país.

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Durante este periodo, el noroeste mexicano concentrará parte de las condiciones más inestables. Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa tendrán chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento.

Un nuevo frente frío se aproxima al norte de México y se combinará con otros sistemas atmosféricos para generar lluvias, actividad eléctrica, posibles granizadas y fuertes rachas de viento. El SMN también mantiene condiciones de calor extremo en varias entidades. SMN + Canva

Nayarit se encuentra entre las entidades con mayor intensidad prevista, con lluvias puntuales muy fuertes. La combinación de humedad e inestabilidad también favorecerá precipitaciones importantes en sectores del occidente y sur del territorio nacional.

En Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero se pronostican lluvias puntuales muy fuertes. A su vez, otros estados del oriente, sur y sureste podrían registrar chubascos y lluvias fuertes, incluida la Península de Yucatán.

Granizadas y fuertes vientos: dónde habrá mayor riesgo

Las tormentas podrán presentarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo, principalmente en regiones del occidente y centro de México. El SMN recomienda mantenerse atento a las actualizaciones debido a que las precipitaciones intensas pueden generar encharcamientos e inundaciones.

El viento también será uno de los factores a vigilar. En distintas zonas del país se esperan rachas fuertes asociadas con las tormentas y con la interacción de los sistemas atmosféricos que atraviesan el territorio.

En las regiones donde se registren lluvias intensas, las condiciones pueden reducir la visibilidad y complicar el tránsito. Por ello, las autoridades meteorológicas recomiendan consultar los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.

“Tormenta Negra” y el contraste con el calor extremo

El término “Tormenta Negra” aparece en distintos reportes periodísticos para describir episodios de precipitaciones particularmente intensas, pero no corresponde a una categoría oficial de alerta del Servicio Meteorológico Nacional de México. El organismo utiliza sus propias clasificaciones para comunicar la intensidad de las lluvias y los riesgos asociados.

Mientras avanzan las lluvias, persistirá un ambiente caluroso a muy caluroso en buena parte del norte, el litoral del Pacífico, el Golfo de México y la Península de Yucatán. De acuerdo con el reporte citado, continuará además la onda de calor en sectores de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que comenzará a afectar zonas de Baja California, Baja California Sur y Sonora.

El contraste será especialmente marcado en el norte del país, donde las precipitaciones convivirán con temperaturas elevadas. El SMN mantiene actualizado su pronóstico extendido a 96 horas, por lo que la evolución de los sistemas deberá seguirse mediante los reportes oficiales.