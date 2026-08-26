BBVA México busca colocar 50,000 pólizas de seguros de auto en los próximos 18 meses mediante Club Seguro BBVA, un nuevo esquema de protección colectiva que permitirá integrar grupos de entre cuatro y 10 vehículos y que tiene como meta generar MXN$ 320 millones en primas.

Joy Raj Sen, director de Mercado Abierto de la Banca Minorista de BBVA México, explicó que la propuesta parte del concepto de mutualidad y busca que familiares, amigos, vecinos e incluso repartidores de aplicaciones puedan integrarse a un mismo club para obtener un descuento preferencial.

La institución contempla formar 10 mil clubes, con un promedio estimado de cinco vehículos por grupo, para alcanzar las 50,000 pólizas previstas.

“De esos diez mil clubes, cincuenta mil pólizas colocadas, estamos estimando 320 millones de valor de pólizas de primas. Esa es la meta”, señaló durante la presentación.

La apuesta se da en un mercado mexicano con una baja penetración de seguros. En el país, el sector asegurador representa alrededor de 2.95% del Producto Interno Bruto (PIB), frente a un promedio de 9.3% entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En el caso de los vehículos, la brecha también es amplia. En 2023 circulaban 58.2 millones de unidades, de las cuales 16.4 millones contaban con un seguro, equivalente a 28.12% del parque vehicular, de acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Esto significa que más de 41 millones de vehículos circulaban sin cobertura. Además, la proporción de unidades aseguradas prácticamente no cambió en una década, al pasar de 28.16% en 2013 a 28.12% en 2023.

La falta de cobertura puede representar un riesgo para el patrimonio de las familias. Un accidente con lesiones menores puede generar costos de alrededor de MXN$ 28,000, mientras que un siniestro grave puede superar los MXN$ 250,000 y uno catastrófico rebasar MXN$ 1.5 millones.

Un seguro colectivo y digital

Club Seguro BBVA busca aprovechar este espacio mediante un modelo de contratación completamente digital. El usuario puede registrarse y generar un código para invitar a otros integrantes, quienes pueden formar parte del mismo grupo.

El esquema contempla entre cuatro y 10 vehículos y permite asegurar autos, pickups y motocicletas. La propuesta está dirigida tanto a familiares y amigos como a personas que comparten una zona o actividad, como los repartidores por aplicación.

Además de la contratación digital, los usuarios tendrán acceso a servicios de asistencia SOS.

Sen explicó que el producto fue desarrollado bajo una metodología de diseño centrada en el usuario, con pruebas rápidas para llegar a una propuesta de protección colectiva enfocada en la experiencia.

BBVA prevé crecimiento de doble dígito en seguros

Ricardo Mange Aguayo, director general de Seguros BBVA México, señaló que la compañía emite alrededor de MXN$ 100,000 millones en primas al año y ocupa el segundo lugar del sector asegurador en México.

Para el próximo año, BBVA espera crecer entre 15 y 17% en primas totales, incluyendo los componentes de ahorro y riesgo. En el negocio de autos, la expectativa es de un crecimiento de entre 12 y 13%.

El segmento automotriz representa alrededor de MXN$ 20,000 millones en primas para BBVA.

Mange Aguayo señaló que uno de los principales retos para el negocio es contener el costo de la siniestralidad, debido, entre otros factores, al incremento en el precio de las refacciones y a la disponibilidad de piezas para determinados vehículos.

La aseguradora también ha fortalecido sus mecanismos para detectar fraude en autos mediante el análisis de datos y la identificación de patrones.

En determinados casos, BBVA realiza una verificación del vehículo por videollamada y solicita fotografías para posteriormente compararlas con las imágenes tomadas cuando ocurre un siniestro. Con ello busca identificar daños que ya existían antes de la contratación.

El directivo agregó que la compañía utiliza precios regionalizados de acuerdo con los niveles de siniestralidad y contempla descuentos en las renovaciones para los clientes que no hayan registrado siniestros.