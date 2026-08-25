Un sencillo truco de limpieza que muchas personas incorporan a su rutina de cocina tiene una explicación concreta.

El vinagre blanco es un producto muy presente en las tareas de limpieza del hogar y suele incorporarse a la rutina de la cocina debido a su acidez y bajo costo. En el caso de las esponjas, puede formar parte del proceso de limpieza, aunque no debe utilizarse como un desinfectante capaz de eliminar todo tipo de microorganismos.

Por su uso cotidiano, la esponja de cocina puede retener restos de alimentos, humedad y distintos microorganismos. Estos utensilios pueden convertirse en espacios donde se acumulen bacterias y otros agentes, por lo que resulta fundamental mantener una higiene adecuada y cambiarlos con frecuencia.

Atención: para qué sirve poner vinagre blanco en la esponja

El principal motivo por el que algunas personas recomiendan este método es que el vinagre blanco puede ayudar a desprender residuos, reducir olores y limpiar determinadas superficies gracias a su acidez.

Sin embargo, aunque posee cierta actividad antimicrobiana frente a algunos microorganismos, no esteriliza las esponjas ni reemplaza a los desinfectantes específicos. Su uso puede formar parte de una rutina de limpieza, pero no garantiza la eliminación de todos los agentes presentes.

La humedad, los restos de comida y la estructura porosa de las esponjas favorecen la acumulación de bacterias, levaduras y mohos. Por eso, su higiene y reemplazo periódico son fundamentales.

Según un análisis del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el microondas y el lavavajillas con ciclo de secado fueron más eficaces para reducir estos microorganismos que algunos tratamientos químicos evaluados.

Un sencillo truco de limpieza que muchas personas incorporan a su rutina de cocina tiene una explicación concreta. ChatGPT

Cómo usar vinagre blanco en la limpieza de la esponja

Una forma sencilla de incorporar el producto a la limpieza es mojar la esponja con vinagre blanco y dejarla actuar durante unos minutos, antes de enjuagarla y dejarla secar completamente.

Este procedimiento puede servir para la limpieza y para disminuir algunos olores, pero no debe presentarse como un método de desinfección total. La eficacia del vinagre depende, entre otros factores, de su concentración, el tiempo de contacto y del microorganismo presente.

También es importante evitar mezclar vinagre con productos que contengan lavandina o cloro, ya que la combinación puede generar gases irritantes y peligrosos.

Cuándo conviene cambiar la esponja de cocina

La limpieza de una esponja no elimina la necesidad de reemplazarla periódicamente. Cuando presenta mal olor persistente, restos de comida difíciles de retirar, deterioro visible o permanece húmeda durante largos períodos, conviene sustituirla por una nueva.

El cuidado de estos utensilios es especialmente importante porque una esponja contaminada puede entrar en contacto con distintas superficies y contribuir a la transferencia de microorganismos dentro de la cocina.

Qué dice la evidencia sobre el vinagre y la desinfección

Los estudios disponibles indican que el vinagre puede tener efecto antimicrobiano, pero no alcanza la eficacia de los desinfectantes domésticos formulados para eliminar microorganismos específicos. Por ese motivo, su uso resulta más apropiado como producto de limpieza que como sustituto de un desinfectante.

Además, un estudio del USDA sobre esponjas de cocina encontró que los tratamientos con microondas durante un minuto o lavavajillas con ciclo de secado fueron los métodos más efectivos entre los evaluados para reducir bacterias, levaduras y mohos.