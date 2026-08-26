El SAT ofrecerá servicio de atención gratuita a nivel nacional, con módulos en plazas públicas, ferias de empleo y centros comunitarios. Habrá asesoría personalizada para los siguientes contribuyentes.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) busca acercar sus servicios a más personas mediante el programa Oficina Móvil, que instala módulos itinerantes en distintas localidades del país. A través de estos espacios, los contribuyentes pueden realizar diversos trámites fiscales de manera gratuita y sin necesidad de solicitar una cita previa.

Oficial y confirmado | El SAT visitará municipios, universidades y ferias de empleo: habrá servicio gratis a los contribuyentes que cumplan esta condición

¿Qué es la Oficina Móvil del SAT?

La Oficina Móvil es un modelo de atención itinerante mediante el cual el SAT habilita módulos temporales en distintos espacios para facilitar el acceso de los contribuyentes a sus servicios. Estas jornadas pueden instalarse en lugares como plazas públicas, presidencias municipales, centros comunitarios, universidades, empresas y ferias de empleo, entre otros eventos.

La estrategia busca acercar los servicios fiscales a quienes viven en municipios alejados de las grandes ciudades, así como en comunidades indígenas y regiones con infraestructura gubernamental limitada. De esta manera, la autoridad pretende reducir las dificultades que implica trasladarse hasta una oficina permanente.

El programa se encuentra contemplado dentro del Plan Maestro 2026 del SAT, una estrategia con la que el organismo busca ofrecer una atención más cercana, eficiente y accesible para los contribuyentes.

¿Quiénes pueden acudir a la Oficina Móvil del SAT?

Los módulos están dirigidos a personas físicas que habitan en las comunidades donde se instalan las oficinas móviles. Sin embargo, dependiendo de la sede y de la organización del evento, también pueden atender al público en general.

Desde su creación en 2022, este programa ha brindado servicio a más de 216,000 contribuyentes, ofreciendo tanto trámites fiscales como asesoría personalizada.

Entre los servicios que pueden realizarse en la Oficina Móvil se encuentran:

Inscripción al RFC

Para realizar este trámite es necesario presentar:

Identificación oficial vigente.

CURP actualizada e impresa.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

Acta de nacimiento certificada.

Correo electrónico activo.

El formato correspondiente se llena directamente en el módulo.

Obtención o renovación de la e.firma

Además de la documentación básica, los contribuyentes deberán llevar una memoria USB para almacenar los archivos digitales del certificado.

En caso de renovación, también es recomendable presentar los archivos .cer, .key y la contraseña de la firma electrónica, si aún se conserva.

La primera emisión de la e.firma únicamente puede realizarse de manera presencial.

Constancia de Situación Fiscal

Para obtener este documento basta con presentar una identificación oficial y contar con el RFC activo. El personal del SAT imprime la constancia en el momento.

Asesoría fiscal

Los módulos también ofrecen orientación para:

Activar o actualizar el Buzón Tributario.

Resolver dudas sobre facturación electrónica (CFDI).

Actualizar medios de contacto.

Recibir información sobre obligaciones fiscales.

Horarios de atención del SAT

De manera general, las Oficinas Móviles operan en los siguientes horarios:

Lunes a jueves: de 9:00 a 17:00 horas.

Viernes: de 9:00 a 15:00 horas.

No obstante, algunas sedes pueden modificar sus horarios dependiendo del evento o la institución anfitriona.

El SAT recomienda consultar previamente el calendario oficial, acudir con suficiente anticipación y presentar tanto los documentos originales como sus respectivas copias para agilizar la atención.

Finalmente, la autoridad recuerda que todos los trámites son gratuitos, por lo que cualquier persona que solicite dinero a cambio de una cita o servicio puede ser denunciada ante el organismo.