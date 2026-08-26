La historia de Ryan Hulance, un adolescente de 13 años de Solihull, Inglaterra, comenzó en 2023, cuando decidió recolectar latas de aluminio para obtener fondos destinados a personas necesitadas. Tres años después, su iniciativa había reciclado alrededor de 1,5 millones de envases.

El proyecto generó cerca de 18.000 libras esterlinas, equivalentes a unos 24.000 dólares. Sin embargo, el joven no acumuló ese dinero como una fortuna personal: los ingresos fueron destinados a organizaciones benéficas y bancos de alimentos, una vez cubiertos los costos de la actividad.

Cómo comenzó Ryan a reciclar latas para ayudar a otras personas

Ryan tenía diez años cuando comenzó a comunicarse con comercios y empresas de su ciudad para pedirles que guardaran sus latas usadas. Al principio recolectaba unos pocos cientos de envases por semana, que almacenaba en su casa con ayuda de sus padres.

La familia necesitaba reducir el espacio ocupado por el material, por lo que inicialmente aplastaba las latas antes de colocarlas en bolsas. Con el crecimiento del proyecto, recibió una máquina industrial capaz de comprimir el aluminio en grandes bloques, facilitando su almacenamiento y traslado.

Ryan Hulance comenzó a reciclar latas a los diez años y creó una red con comercios de su comunidad. Imagen: Anita Maric/SWNS.

Con el tiempo, la actividad se convirtió en We Can CIC, una empresa de interés comunitario. Este tipo de organización británica está orientada a proyectos que generan beneficios para la sociedad y permite administrar formalmente una iniciativa con objetivos sociales.

(Representación creada con IA) ChatGPT

Recolecta 20.000 latas por semana y trabaja con 200 proveedores

La red creada por Ryan recibe material de unos 200 proveedores habituales, entre comercios, empresas y personas de la comunidad. Según la información difundida en marzo de 2026, el proyecto llegaba a recolectar alrededor de 20.000 latas por semana.

Ryan continúa asistiendo a la escuela y participa en la recolección y preparación del aluminio durante las tardes y los fines de semana. Su padre, John, explicó a la BBC que todo el proceso familiar puede demandar hasta 20 horas semanales.

“A veces pienso que preferiría jugar videojuegos con mis amigos, porque tengo 13 años. Pero me encanta lo que hago porque puedo ayudar a personas necesitadas y a sus familias”, contó el adolescente.

Qué hace Ryan con el dinero obtenido por las latas

El aluminio recolectado se compacta y luego se vende a empresas dedicadas a recuperar materiales. El dinero restante después de cubrir los costos se dona a entidades locales, entre ellas bancos de alimentos y organizaciones que asisten a mujeres y familias en situación vulnerable.

Los principales datos difundidos sobre el proyecto son:

Comenzó en 2023 , cuando Ryan tenía diez años.

Recicló aproximadamente 1,5 millones de latas en tres años.

Recaudó alrededor de 18.000 libras esterlinas para fines benéficos.

Cuenta con una red de unos 200 proveedores regulares .

Recibe cerca de 20.000 latas por semana .

Procesa aproximadamente una tonelada de aluminio al mes.

“Se me ocurrió esto porque quería ayudar a las personas y al medioambiente al mismo tiempo. A partir de ahí, todo despegó”, explicó Ryan a SWNS.

Su madre, Karima, señaló que la familia busca ampliar la red de colaboradores a miles de proveedores. Ryan, mientras continúa con sus estudios, aspira a conseguir un espacio adecuado para aumentar la capacidad de almacenamiento y procesar una mayor cantidad de aluminio.