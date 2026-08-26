Los tres países exigen pasaporte vigente para autorizar el ingreso de extranjeros, aunque el problema suele aparecer antes de despegar

Para ingresar a México, El Salvador y Honduras, los viajeros extranjeros deben contar con un pasaporte vigente y cumplir con los requisitos migratorios establecidos por cada país. Por eso, postergar la renovación del documento puede generar inconvenientes incluso antes de comenzar el viaje.

El control de la documentación puede realizarse antes de llegar al destino. Tanto las aerolíneas como las autoridades fronterizas pueden verificar los requisitos y, si el pasaporte está vencido o no reúne las condiciones exigidas, impedir el embarque o rechazar el ingreso al país.

Qué piden México, El Salvador y Honduras para autorizar el ingreso

En México, el Instituto Nacional de Migración no establece un período mínimo específico de vigencia para el pasaporte, aunque el documento debe mantenerse válido durante toda la estadía y la autoridad migratoria analiza cada caso al momento de autorizar el ingreso.

En El Salvador y Honduras, en cambio, los extranjeros que no pertenecen a la región deben presentar un pasaporte con una vigencia mínima de seis meses. Los ciudadanos de países integrantes del bloque CA-4 pueden ingresar a ambos territorios únicamente con su documento de identidad.

México

Pasaporte vigente y en buen estado, sin una fecha mínima obligatoria

Debe cubrir el tiempo de estadía y la fecha de salida del país

El INM decide el ingreso caso por caso , incluso con el documento en regla

El Salvador

Pasaporte vigente con al menos seis meses de validez para la mayoría de nacionalidades

Ciudadanos de Guatemala, Honduras y Nicaragua pueden ingresar con su documento de identidad

Se completa un formulario migratorio y se abona una tarjeta de turismo

Honduras

Pasaporte vigente con un mínimo de seis meses de validez para extranjeros fuera del CA-4

Ciudadanos de Guatemala, El Salvador y Nicaragua pueden ingresar con su documento de identidad

Los viajeros desde zonas de riesgo deben sumar el certificado de fiebre amarilla

Los tres países exigen pasaporte vigente para autorizar el ingreso de extranjeros, aunque el problema suele aparecer antes de despegar Imagen creada con ChatGPT

Qué pasa en México, El Salvador y Honduras si se posterga la renovación del pasaporte

Cuando el pasaporte está vencido o le queda poca vigencia, el problema suele aparecer antes del viaje: las aerolíneas revisan el documento en el check-in y pueden negar el embarque para evitar sanciones en destino.

Los tres países permiten renovar el pasaporte aunque ya esté vencido, sin necesidad de justificar la demora. Aun así, conviene iniciar el trámite con tiempo, porque los turnos y la entrega pueden demorar varias semanas.

Antes de viajar conviene: