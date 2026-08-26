Ya es oficial | El Gobierno entregará tarjetas Bienestar para cobrar la pensión en todo el país: hay tiempo hasta el 30 de agosto

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que entre el 24 y el 30 de agosto se llevará a cabo la entrega de las Tarjetas del Bienestar a las personas que se incorporaron durante junio a la Pensión Mujeres Bienestar y a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

La funcionaria destacó que las pensiones sociales forman parte de los principales programas de apoyo del Gobierno y tienen como objetivo contribuir a mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios.

Ya es oficial | El Gobierno entregará tarjetas Bienestar para cobrar la pensión en todo el país: hay tiempo hasta el 30 de agosto Gobierno de México

En particular, señaló que la Pensión Mujeres Bienestar reconoce el trabajo de cuidado realizado por mujeres de entre 60 y 64 años. Al cumplir los 65 años, las beneficiarias pueden incorporarse a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

¿Cómo saber cuándo y dónde recoger la Tarjeta del Bienestar?

Las personas que realizaron su registro serán notificadas mediante un mensaje de texto enviado al número telefónico que proporcionaron durante la inscripción.

El mensaje indicará los datos necesarios para retirar la tarjeta, como:

Fecha

Horario

Lugar de entrega

También existe la posibilidad de consultar esta información a través del sitio oficial de la Secretaría de Bienestar. Para hacerlo, los beneficiarios deberán ingresar su CURP en la plataforma correspondiente.

Documentos para retirar la tarjeta Bienestar

Para recoger la Tarjeta del Bienestar, es necesario acudir al módulo indicado en la fecha y horario asignados y presentar la documentación solicitada.

Los beneficiarios deberán llevar:

Identificación oficial vigente en original. Copia de la identificación oficial. Talón o comprobante correspondiente al registro de la pensión. Acudir personalmente en la fecha, hora y lugar indicados.

Se recomienda revisar previamente que todos los documentos estén completos para evitar inconvenientes durante la entrega.

Beneficiarios de la pensión en México

La Pensión Mujeres Bienestar ya alcanza a más de tres millones de mujeres de entre 60 y 64 años, de acuerdo con las cifras difundidas por el Gobierno.

El programa busca brindar un respaldo económico a mujeres que durante años realizaron labores de cuidado y otras actividades no remuneradas dentro de sus hogares, con el objetivo de contribuir a una mayor autonomía económica.

Por otra parte, más de 13,8 millones de mexicanos reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, programa considerado un derecho constitucional.

Ambos apoyos forman parte de las políticas de protección social y buscan proporcionar un ingreso económico a sectores de la población que cumplen con los requisitos establecidos.