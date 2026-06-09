El buque mercante Asian Katra llegó al puerto de La Habana con un cargamento de 1.700 toneladas de alimentos y productos esenciales enviados desde México y Belice. La ayuda busca apoyar a la población frente a las dificultades económicas que atraviesa la isla, agravadas por el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos.

Llega un paquete de asistencia internacional para aliviar la escasez de alimentos en Cuba (foto: archivo). Archivo El Cronista

La ayuda humanitaria fue organizada gracias al trabajo conjunto de grupos solidarios, comunidades de cubanos residentes en México y Belice, además de una convocatoria impulsada por varias organizaciones que participaron en la recolección de insumos.

Ayuda humanitaria a Cuba

A través de su cuenta oficial en X, el Gobierno cubano destacó la llegada del cargamento y aseguró que “en los momentos difíciles, Cuba no está sola”, al referirse al apoyo enviado desde ambos países.

🚢 | Con 1 700 toneladas de ayuda desde México y Belice, el buque Asian Katra atracó en La Habana este domingo.



Alimentos e insumos de primera necesidad que confirman que en los momentos difíciles, Cuba no está sola. 🇲🇽🇧🇿🇨🇺 pic.twitter.com/Iwb0iRnsJk — Gobierno Cuba 🇨🇺 (@GobiernoCuba) June 7, 2026

Esta nueva muestra de cooperación internacional se suma a otros respaldos que Cuba recibió durante 2026 por parte de distintos gobiernos y organizaciones solidarias.

La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz, agradeció especialmente el respaldo histórico de México y reconoció el apoyo de autoridades, organizaciones y figuras públicas que colaboraron con la iniciativa.

Además, explicó que los productos comenzarán a distribuirse de inmediato entre la población y señaló que en las tareas logísticas participarán tanto entidades estatales como actores del sector privado cubano.

¿Cuál es el problema en Cuba ahora mismo?

En la actualidad, el territorio cubano enfrenta una compleja crisis multidimensional caracterizada por apagones prolongados, una fuerte escasez de combustible y medicamentos, así como la propagación de enfermedades como dengue.

Dicho panorama incrementó el malestar social y desencadenó numerosas protestas ciudadanas y cacerolazos en distintos puntos del país, donde miles de personas reclaman mejores condiciones de vida.

La situación actual se refleja en distintos frentes críticos:

Crisis energética: la falta de petróleo mantiene al sistema eléctrico nacional en una situación delicada , provocando cortes de energía que en algunas provincias superan las 20 horas diarias.

Protestas y tensión social: organizaciones como el Observatorio Cubano de Conflictos reportaron cientos de manifestaciones, bloqueos y expresiones de descontento popular.

Emergencia sanitaria e infraestructura deteriorada: la escasez de agua potable afecta a varias provincias, incluida La Habana. A esto se suma el incremento de casos de dengue, situación agravada por inundaciones y la falta de combustible para ambulancias y campañas de fumigación.

En los últimos meses la isla también registró movimientos sísmicos y la cancelación de contratos de cadenas hoteleras internacionales con empresas vinculadas al aparato estatal. Paralelamente, continúan las tensiones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos en organismos internacionales.