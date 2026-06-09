Las autoridades migratorias pueden negar el ingreso o la salida de pasajeros que no cumplan con una condición fundamental relacionada con este documento.

Miles de personas se preparan cada año para viajar desde y hacia aeropuertos como Cancún, Guadalajara, Monterrey y Tijuana. Sin embargo, un detalle que muchos pasan por alto podría convertirse en un obstáculo al momento de abordar un vuelo internacional o atravesar los controles migratorios.

Las autoridades recuerdan que el pasaporte es uno de los documentos más importantes para cualquier viaje al extranjero. Descuidar uno de sus requisitos esenciales puede derivar en retrasos, gastos inesperados e incluso en la imposibilidad de ingresar a determinados países.

Las autoridades migratorias pueden negar el ingreso o la salida de pasajeros que no cumplan con una condición fundamental relacionada con este documento. Cronista

Confirmado: Cancún, Guadalajara, Monterrey y Tijuana podrían impedirte el ingreso si tu pasaporte no cumple con este requisito

Ingresar a México a través de aeropuertos como Cancún, Guadalajara, Monterrey o Tijuana requiere cumplir con una serie de condiciones migratorias. Entre ellas, una de las más importantes está relacionada con el pasaporte.

Tener un pasaporte vigente no siempre es suficiente para ingresar a México. Las autoridades migratorias pueden rechazar la entrada de viajeros con documentos vencidos o deteriorados, así como de quienes no puedan comprobar el motivo de su visita, su hospedaje, solvencia económica o el cumplimiento de diferentes requisitos migratorios aplicables a cada nacionalidad.

Durante los controles de entrada, los agentes del Instituto Nacional de Migración verifican la validez de la documentación presentada por cada visitante. Si detectan irregularidades, pueden impedir el acceso al territorio nacional. Por este motivo, especialistas recomiendan revisar con anticipación el estado y la vigencia del pasaporte antes de emprender cualquier viaje hacia México.

Qué deben revisar los viajeros antes de llegar al aeropuerto

Además del pasaporte vigente, los visitantes extranjeros deben asegurarse de cumplir con el resto de los requisitos exigidos por las autoridades mexicanas.

Dependiendo del motivo del viaje, los agentes migratorios pueden solicitar información sobre hospedaje, itinerario, recursos económicos para la estancia o boletos de salida del país . La falta de alguno de estos elementos podría generar observaciones durante la revisión.

También es importante corroborar si la nacionalidad del viajero requiere visa o algún permiso adicional para ingresar a México. Estas condiciones pueden variar según el país de origen. Realizar estas verificaciones antes de viajar permite reducir riesgos y agilizar el proceso de ingreso en los principales aeropuertos internacionales del país.

El documento migratorio que deben completar algunos visitantes

Las autoridades mexicanas cuentan con la Forma Migratoria Múltiple Digital (FMMD), un documento que pueden necesitar los extranjeros que ingresan a México por vía aérea como visitantes, ya sea por turismo, negocios u otras actividades.

Este trámite permite registrar información relacionada con la entrada al país y puede ser solicitado durante el proceso migratorio, dependiendo de la nacionalidad del viajero y las condiciones vigentes al momento del ingreso.

Por ello, las autoridades recomiendan verificar antes del viaje si corresponde completar este documento, además de revisar que el pasaporte se encuentre vigente y en buen estado para evitar contratiempos al ingresar por aeropuertos como Cancún, Guadalajara, Monterrey o Tijuana.