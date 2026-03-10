Geely ha pasado de ser un recién llegado a convertirse en un fenómeno en el sector automotriz en México. Con un crecimiento explosivo del 247.1% en apenas un año, la firma china acecha al Top 10 de las marcas vendidas en el país, desafiando a gigantes establecidos. Su arma secreta es el Geely EX2, el auto eléctrico que ya superó a Tesla en China y que aterriza en el mercado mexicano con un precio competitivo, acumulando una lista de espera de más de 4,000 compradores antes de su primera entrega. Con este tipo de iniciativas, el mercado de autos se está reconfigurando en México. Las marcas chinas están empezando a ganar terreno y Geely logró colocar 22,258 unidades nuevas, después de llegar al mercado mexicano apenas en octubre de 2024. Además, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos (AMDA), apenas en los primeros dos meses del año, Geely vendió 4,672 unidades, un crecimiento anual de 247.1%. El resultado acumulado hasta febrero, le permitió avanzar 10 lugares en el mercado mexicano en relación con el resultado del mismo periodo del año anterior, para colocarse como la doceava marca más vendida. Además, China se consolidó como el cuarto país con mayor participación en el mercado mexicano, pues con más de 10 marcas en México, China ya representa 10.8% del total, apenas por detrás de Japón, Estados Unidos y Alemania. De acuerdo con el Reporte Interno 2025 de Geely, su estrategia de globalización se centra en la exportación de vehículos eléctricos de nueva generación y colaboración con socios globales. El año pasado, el modelo Geely EX2 fue el más vendido en China, por encima del Model Y de Tesla. Incluso, en enero de este año, la empresa se colocó como la líder absoluta del mercado chino, superando por primera vez a BYD. Apenas en febrero, Geely anunció la llegada del EX2 a México, y el resultado del anuncio no se hizo esperar. En su etapa de preventa, el público mexicano apartó 4,100 unidades en un mes, lo que confirmó el interés del consumidor mexicano en un auto eléctrico barato, diseñado para recorridos cortos dentro de las ciudades. Las primeras entregas de este modelo iniciaron el 5 de marzo, y actualmente el EX2, el modelo más exitoso de la marca en China ya está disponible en toda la red de distribuidores en México. La versión básica está en un precio de MXN $389,900, mientras que la versión más equipada se vende en MXN $419,900. Además, la empresa está confirmada como una de las finalistas para comprar la planta de Nissan en Aguascalientes, en una apuesta fuerte por armar sus autos para el mercado mexicano, de acuerdo con reportes de Reuters.