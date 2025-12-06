Cuáles son los requisitos para acceder a la Pensión Bienestar por discapacidad. Fuente: Banco del Bienestar

La presentación más reciente del Gobierno de México sobre la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad dejó cifras récord y un mensaje contundente sobre la transformación social que impulsa la administración federal de Claudia Sheinbaum.

Durante la conferencia matutina, conocida ahora como “Las mañaneras del pueblo”, se destacó el alcance histórico del programa, que en 2025 beneficia a más de un millón seiscientas mil personas menores de 65 años.

Beneficiarios del Gobierno

El anuncio del Gobierno de México sorprendió al confirmarse que la inversión social destinada exclusivamente a este apoyo supera los 32 mil millones de pesos, consolidando a la pensión como uno de los programas más robustos del país.

Avances históricos en inversión social y cobertura

El Gobierno de México informó que la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad ya alcanza a un millón 614 mil 18 derechohabientes menores de 65 años, respaldada por una inversión social de 32 mil 78 millones de pesos. Esta cifra refleja la consolidación de un modelo de apoyo universal impulsado desde 2019.

Durante la conferencia, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, subrayó la importancia del programa al afirmar: “Es un gran programa que atiende la Secretaria de Bienestar y los servidores de la nación con su excelente trabajo”. La expansión también ha sido posible gracias a la participación conjunta de gobiernos estatales.

Pensiones del Gobierno de México. Gobierno de México

Salud Casa por Casa y apoyo a niñas y niños con cáncer

El gobierno destacó los avances del programa Salud Casa por Casa, que ha realizado un millón 21 mil 160 consultas médicas domiciliarias a personas con discapacidad, quienes ahora cuentan con historial digital accesible para instituciones de salud. Esta estrategia complementa el apoyo económico con atención médica continua.

La titular de Bienestar, Ariadna Montiel, informó también sobre el apoyo instruido por la presidenta: “Se brinda un apoyo bimestral y universal de 6 mil 400 pesos a las familias de 2 mil 698 niñas y niños con cáncer”. Además, se reconoció la importancia del convenio con Fundación Teletón, que ha otorgado más de 4.4 millones de terapias gratuitas.

¿Qué estados reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad?

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad está habilitada en 24 estados y abarca a las personas de 0 a 64 años de edad, remarcó el Gobierno de México.

El comunicado del Gobierno de México inca que estos son los estados que actualmente reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad:

Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.