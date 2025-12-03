El Gobierno de México lanzó las Farmacias del Bienestar, una iniciativa que garantiza medicamentos gratis para pensionados, jubilados y personas con discapacidad a través del programa Salud Casa por Casa.

A partir del 2 de diciembre de 2025, los beneficiarios del Estado de México pueden retirar sus tratamientos sin hacer filas en los centros de salud, utilizando una receta digital con código de barras.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el sistema se expandirá a todo el país en marzo de 2026, beneficiando a millones de personas que padecen enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

Habrá medicamentos gratis para jubilados y pensionados: será por iniciativa nacional. Fuente: Shutterstock.

Sin filas ni trámites: así funciona el nuevo sistema de recetas digitales

El programa social cambia la forma en que los adultos mayores acceden a sus medicamentos. Después de tres visitas domiciliarias del personal médico —censo inicial, expediente clínico y emisión de receta—, los beneficiarios reciben una prescripción con folio único y código de barras que pueden canjear en módulos especiales ubicados fuera de los centros de salud o en las Tiendas del Bienestar.

Este sistema elimina las largas esperas que tradicionalmente enfrentaban en las farmacias hospitalarias y garantiza seguimiento bimestral para renovar tratamientos.

22 medicamentos esenciales cubren el 80% de las necesidades médicas