La pensión es uno de los beneficios más importantes para los trabajadores en México, ya que funciona como un respaldo económico después de años de actividad laboral. Sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advierte que es posible perder el dinero del apoyo económico al incumplir los requisitos obligatorios del programa social. En la actualidad, no es suficiente cumplir solo con los requisitos básicos para jubilarse. Las autoridades fortalecieron los mecanismos de supervisión y, en algunos casos, el organismo puede cancelar el apoyo económico si detecta errores o ilegalidades. Conoce en detalle la facultad del IMSS en México y evita problemas con el cobro del dinero. La suspensión del IMSS cuenta con el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), siempre y cuando se compruebe que la asistencia fue obtenida mediante datos falsos o prácticas indebidas. Además, el instituto reforzó sus procesos de verificación con apoyo del Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que permite detectar inconsistencias relacionadas con: Aunque la mayoría de las personas cumple con las disposiciones legales, existen ciertas situaciones que podrían poner en riesgo una pensión del IMSS: Recibir una notificación de suspensión no significa la pérdida definitiva del beneficio, pero sí es importante actuar de inmediato. Las personas afectadas pueden presentar un recurso de inconformidad para demostrar la legalidad de su historial laboral. Para ello, es fundamental contar con documentación que respalde la relación de trabajo, como: También se recomienda buscar apoyo de especialistas en materia laboral o seguridad social, ya que estos procedimientos requieren argumentos sólidos y pruebas bien sustentadas ante las autoridades.