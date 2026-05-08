Existe una regla que pocos conductores del Estado de México (Edomex) conocen: el Reglamento de Tránsito establece multas de tránsito para quienes tengan un parabrisas estrellado. De acuerdo con la disposición, la multa que aplica oscila entre 3 y 20 Unidades de Medida y Actualización, conocidas comúnmente como UMAs. El inciso I del punto M del Reglamento de Tránsito, dentro del apartado relacionado con infracciones, contempla sanciones de hasta 586 pesos para los conductores que circulen con parabrisas o ventanillas que dificulten la visibilidad, por ejemplo, cuando se encuentren rotos o dañados. Los parabrisas rotos o dañados están prohibidos por la ley porque representan un riesgo directo. Una grieta, estrelladura o daño en el cristal puede reducir la visibilidad del conductor, especialmente cuando hay reflejos de sol, lluvia o luces de otros vehículos. Además, el parabrisas no solo sirve para proteger el viento o la lluvia: también forma parte de la estructura de seguridad del automóvil. En caso de accidente, ayuda a mantener la resistencia del automóvil y permite el correcto funcionamiento de las bolsas de aire frontales. Si está quebrado o debilitado, puede romperse con mayor facilidad durante un accidente. Además de las sanciones por portar parabrisas o ventanas dañadas que afecten la visibilidad, el Reglamento de Tránsito del Estado de México también contempla otras multas relacionadas con el mal estado físico y mecánico de los vehículos. Entre las infracciones más comunes se encuentran conducir vehículos sin luces delanteras o traseras funcionales, circular sin utilizar las direccionales al dar vuelta o cambiar de carril, así como no verificar periódicamente el estado mecánico de la unidad. También pueden aplicarse sanciones por tener llantas en mal estado, escapes excesivamente ruidosos, defensas dañadas, placas mal colocadas o por circular emitiendo humo contaminante en exceso. De igual forma, los agentes de tránsito pueden multar a quienes conduzcan autos con fallas en los frenos, limpiaparabrisas que no funcionen correctamente o espejos retrovisores rotos o inexistentes.