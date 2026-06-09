Tras permanecer cerrada durante casi dos meses, la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro volvió a operar. La reapertura se dio como parte de la conclusión de las obras relacionadas con la Calzada Flotante de Tlalpan, proyecto impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México.

La estación en cuestión suspendió operaciones desde el pasado 17 de marzo debido a los trabajos de construcción del jardín flotante sobre Tlalpan, lo que obligó a miles de usuarios a modificar sus rutas habituales. Sin embargo, el director general del Metro, Adrián Rubalcava, confirmó el restablecimiento del servicio.

Adiós a la Línea 7 del Metro CDMX: cerrarán la estación Auditorio hasta nuevo aviso (foto: archivo).

En las redes sociales, las autoridades informaron que la estación ya se encuentra habilitada para el ascenso y descenso de pasajeros. Además, señalaron que los trenes operan nuevamente en el recorrido de la Línea 2, de Tasqueña a Cuatro Caminos.

¿Qué estaciones siguen cerradas en la Línea 2?

Aunque el servicio de transporte público ya funciona en ambos sentidos, todavía hay estaciones donde no se permite el acceso a usuarios debido a los trabajos de remodelación que continúan en marcha.

Las estaciones que permanecen cerradas son:

Chabacano

Zócalo/Tenochtitlán

Nativitas

Portales

El STC Metro pidió a los usuarios tomar previsiones y mantenerse atentos a futuras actualizaciones sobre la reapertura de estas estaciones.

Obras en el Metro CDMX

Pese a la entrega de las obras en la zona de San Antonio Abad y Calzada de Tlalpan, la Línea 2 continúa en proceso de modernización. Hasta ahora, las autoridades capitalinas no dieron una fecha exacta para concluir las adecuaciones pendientes.

Hace algunas semanas, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, adelantó que las obras vinculadas al Metro y a la rehabilitación de Tlalpan quedarían listas esta semana. Sin embargo, aún no se confirma cuándo la Línea 2 operará completamente con normalidad.

Avanza la remodelación rumbo al Mundial 2026

En la actualidad, se lleva a cabo un proyecto de renovación integral de la Línea 2. Ya son visibles los trabajos de rehabilitación en 16 estaciones, donde continúan intervenciones en:

Muros Pisos Accesos Pasillos

Mientras tanto, los usuarios todavía enfrentan accesos limitados, escaleras eléctricas fuera de servicio y filtraciones en distintos puntos del trayecto.

Inversión del Gobierno en Ciudad de México

Del presupuesto asignado, mil millones de pesos se destinaron al mantenimiento integral de la línea y otros 500 millones a la remodelación de estaciones.

Adrián Rubalcava explicó que el objetivo es mejorar la experiencia de viaje e incorporar elementos arquitectónicos inspirados en el Palacio de Bellas Artes dentro de algunas estaciones.

Por su parte, Clara Brugada aseguró que la reinauguración total de la Línea 2 ocurrirá antes del arranque del Mundial, evento para el cual esta ruta será clave, ya que conecta directamente con el Estadio Ciudad de México.

Cabe recordar que días atrás también se reanudó el servicio en la estación Viaducto, luego de operar parcialmente debido a las obras sobre Calzada de Tlalpan y el mantenimiento general de la Línea 2.