Se anunció el pronto lanzamiento del Trump Mobile T1, el nuevo teléfono inteligente de Donald Trump que fue presentado como un producto premium de con enfoque patriótico. Bajo la marca Trump Mobile, el proyecto busca posicionarse en el mercado como el mejor producto, con características capaces de competir con los gigantes tecnológicos. Para poder adquirirlo, se requiere un depósito previo de reserva reembolsable de 100 dólares: cerca de 590.000 personas ya habrían pagado por este producto, estimando aproximadamente 59 millones de dólares recaudados solo en reservas. Entre las especificaciones que figuran en la página oficial de Trump Mobile, marca impulsada por el primer mandatario estadounidense y Eric Trump, incluye en la descripción las siguientes especificaciones: La empresa lo promocionaba como un teléfono “Made in USA”, aunque más tarde cambiaría la narrativa a “Diseñado con valores estadounidenses”. Adicionalmente, también se anunció un plan de telefónico “47 plan” con un costo de 47,45 dólares por mes que incluiría llamadas, mansajes y datos ilimitados, asistencia vial, telemedicina y llamadas internacionales a más de 100 países. El precio promocional es de 499 dólares. Según la empresa, se asegura que los primeros envíos a quienes pagaron el depósito a mediados y fines del 2025 se programarían para mediados de mayo. No obstante, según los términos y condiciones de la preventa, el depósito no garantiza la entrega del dispositivo ni constituye la compra definitiva.