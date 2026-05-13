Pasear mascotas sin las medidas de seguridad obligatorias puede derivar en sanciones económicas en Colombia, según lo establecido en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y otras normas complementarias sobre tenencia responsable de animales. Aunque muchas personas creen que solo las razas consideradas peligrosas deben llevar correa o bozal, la normativa aclara que todos los perros deben circular con correa en espacios públicos, sin importar tamaño, edad o temperamento. La legislación vigente contempla diferentes sanciones económicas para quienes incumplan las obligaciones relacionadas con el manejo de mascotas en calles, parques, transporte público y zonas comunes. Entre las multas más relevantes figuran: Además, distintos reportes periodísticos señalan que en 2026 la multa por llevar cualquier perro sin correa podría rondar los $522.000, según la actualización de valores atados al salario mínimo y las unidades de multa. La normativa colombiana establece que ningún perro puede circular libremente en la vía pública, incluso si está entrenado o suele comportarse de manera dócil. La obligación de usar correa aplica en: En el caso de perros de manejo especial o considerados potencialmente peligrosos, también es obligatorio el uso de bozal. La ley incluye dentro de esta categoría a varias razas y cruces, entre ellas: También pueden quedar alcanzados perros que superen determinados parámetros físicos de peso, altura y perímetro torácico. Quienes tengan este tipo de mascotas deben cumplir obligaciones adicionales: El incumplimiento de estas exigencias puede derivar en sanciones más elevadas y, en casos de reincidencia o ataques graves, medidas adicionales por parte de las autoridades. El hecho de que un perro sea tranquilo o esté adiestrado no elimina la obligación de llevarlo con correa. La normativa no contempla excepciones por comportamiento, tamaño reducido o costumbre del animal.