A menos de 130 del arranque del Mundial 2026, que tendrá a la Ciudad de México (CDMX) como una de sus sedes, continúan los debates por parte del Gobierno respecto a las flexibilidades que tendrán los trabajadores para disfrutar de la Copa del Mundo. Frente a un evento de gran magnitud, Alejandra Frausto -secretaria de Turismo capitalina- adelantó que se mantiene coordinación con el sector empresarial para impulsar el esquema de trabajo remoto durante los días de partido, a fin de evitar congestionamientos y reducir aglomeraciones en puntos clave de la ciudad. “Estamos trabajando con el empresariado para que, en los días de partido, por ejemplo, la gente pueda hacer oficina en casa”, señaló respecto al plan integral de movilidad que tendrá CDMX para disminuir el uso del automóvil particular. La funcionaria indicó que esta acción forma parte de una estrategia más amplia orientada a preservar el funcionamiento cotidiano de la capital, priorizando el transporte público y desincentivando el uso de vehículos privados. Asimismo, subrayó que la experiencia mundialista no se limitará a los estadios. Se habilitarán espacios alternos en las alcaldías de México para que la ciudadanía pueda disfrutar del torneo. “Mucha gente no va a poder ir al estadio, pero importa cómo lo vivimos en la Ciudad de México”, comentó, al destacar que el Mundial también se vivirá en calles, plazas y espacios públicos. Estos puntos de encuentro contemplarán la transmisión de los partidos, además de actividades deportivas, culturales y recreativas. También se prevé la participación de comerciantes locales y productores nacionales, con el fin de que el evento impulse la economía en distintos sectores. Frausto enfatizó que la meta es convertir el Mundial 2026 en una experiencia colectiva e incluyente para los habitantes de la capital, independientemente de si cuentan con boletos para los encuentros. En primer lugar, desde la FIFA confirmaron el número de partidos y selecciones que integrarán el torneo: serán 104 encuentros disputados por 48 equipos. También quedó definido el sistema de competencia. Habrá una primera fase compuesta por 12 grupos de cuatro selecciones cada uno; clasificarán a la siguiente ronda los dos primeros de cada sector y los ocho mejores terceros. A partir de ahí se jugarán instancias de eliminación directa. Por su parte, el partido por el tercer lugar se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.