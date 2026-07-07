Regresa el Servicio Militar Obligatorio al país: las personas mayores de 20 años también deberán ingresar al Ejército.

El Servicio Militar Nacional (SMN) continuará con su calendario correspondiente al 2026. Durante agosto comenzará el segundo escalón del adiestramiento, una etapa dirigida a las personas que ya fueron sorteadas en el ciclo anterior y que quedaron encuadradas para cumplir con esta obligación cívica.

Quienes deben presentarse no son únicamente los jóvenes de la Clase 2007, sino también determinados remisos que participaron en el proceso de selección y obtuvieron el resultado que los obliga a asistir a las sesiones de capacitación militar, incluidos los mayores de 20 años.

¿Quiénes deberán presentarse al adiestramiento del Servicio Militar Nacional?

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estableció que el segundo escalón del adiestramiento se desarrollará del 1 de agosto al 24 de octubre de 2026, con actividades los sábados de 07:00 a 13:00 horas, hasta completar 13 sesiones.

Esta etapa corresponde a:

Jóvenes de la Clase 2007 que fueron sorteados en noviembre de 2025 y quedaron encuadrados.

Remisos , es decir, hombres de hasta 39 años que no tramitaron su cartilla en el año que les correspondía y que, tras participar en el sorteo, obtuvieron bola blanca o bola azul .

Mujeres voluntarias inscritas dentro del mismo ciclo.

Las personas que obtuvieron bola negra permanecen a disponibilidad, por lo que no deben asistir al adiestramiento sabatino.

El Servicio Militar Nacional (SMN) continuará con su calendario correspondiente al 2026. Durante agosto comenzará el segundo escalón del adiestramiento. Imagen generada con Gemini IA

Cómo funciona el proceso del Servicio Militar Nacional

El procedimiento del Servicio Militar Nacional se desarrolla en distintas etapas a lo largo del año.

Primero se realiza el alistamiento, que para el ciclo 2026 permanece abierto del 2 de enero al 15 de octubre para quienes deban registrarse, incluidos los remisos pendientes.

Posteriormente se lleva a cabo el sorteo, generalmente durante noviembre, mediante el sistema de bolas blanca, azul y negra, que determina la modalidad en la que cada persona cumplirá con sus obligaciones.

Quienes resultan con bola blanca o azul son incorporados al adiestramiento, mientras que quienes reciben bola negra quedan a disponibilidad y no realizan las sesiones presenciales.

El cambio que tuvo el adiestramiento durante 2026

Uno de los cambios más importantes del calendario 2026 fue la reducción de la duración del adiestramiento. A diferencia de años anteriores, cuando el servicio podía extenderse durante varias decenas de sábados, ahora cada escalón comprende 13 sesiones, distribuidas en dos periodos del año.

El primer escalón se desarrolló entre febrero y mayo, mientras que el segundo comenzará el 1 de agosto y finalizará el 24 de octubre de 2026.

La Sedena también recuerda que todos los trámites relacionados con la Cartilla del Servicio Militar Nacional son gratuitos y recomienda no realizar pagos a terceros que ofrezcan agilizar el proceso o gestionar la documentación.