Los ciudadanos de México que hayan cumplido 18 años, así como quienes no realizaron el trámite cuando les correspondía, deberán avanzar con el proceso para obtener la cartilla militar del Servicio Militar Obligatorio.

Durante agosto concluye el periodo ordinario de recepción de documentos para el alistamiento, por lo que quienes aún no se hayan registrado deberán realizar el trámite dentro de los plazos establecidos por las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento.

Es importante saber que la Cartilla del Servicio Militar Nacional continúa siendo un documento requerido para diversos trámites oficiales y para el ingreso a instituciones de seguridad, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas.

¿Quiénes deben realizar el trámite del Servicio Militar Nacional en México?

El Servicio Militar Nacional es obligatorio para todos los hombres mexicanos que cumplen 18 años durante el año de la convocatoria. Además, los ciudadanos que no realizaron el registro cuando les correspondía pueden hacerlo posteriormente en calidad de remisos, regularizando así su situación.

El trámite comienza con el registro en la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento correspondiente al domicilio del solicitante.

Las autoridades convocan cada año a:

Jóvenes que cumplen 18 años durante el año en curso .

Remisos que no tramitaron su cartilla anteriormente.

Mujeres que deseen participar de manera voluntaria.

Una vez concluido el registro, los ciudadanos quedan habilitados para participar en las siguientes etapas del proceso establecidas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Cartilla Militar 2026: agosto es el último mes para realizar el alistamiento al Servicio Militar Nacional. Imagen generada con Gemini IA

Documentos para tramitar la Cartilla Militar y cómo es el proceso de registro

Para iniciar el trámite normalmente se solicita la siguiente documentación:

Acta de nacimiento certificada.

CURP.

Comprobante de domicilio vigente.

Identificación oficial o constancia de identidad.

Fotografías con las características establecidas por Sedena.

Formato de solicitud proporcionado por la Junta de Reclutamiento.

Aunque algunos requisitos pueden variar dependiendo del municipio o alcaldía, las autoridades recomiendan revisar previamente la convocatoria local para evitar rechazos o retrasos en el registro.

Después de entregar la documentación, las Juntas de Reclutamiento verifican la información y preparan el padrón de ciudadanos que participarán en el tradicional sorteo del Servicio Militar Nacional.

¿Cómo funciona el sorteo del Servicio Militar y qué significa cada color de bola?

Una vez finalizada la etapa de inscripción, generalmente durante noviembre se realiza el sorteo del Servicio Militar Nacional, mediante el cual se determina la forma en que cada ciudadano cumplirá con esta obligación.

Los resultados suelen identificarse mediante bolas de distintos colores:

Bola blanca : el ciudadano realizará el servicio militar encuadrado, asistiendo a las sesiones de adiestramiento organizadas por Sedena.

Bola azul : en algunas zonas militares también implica realizar el servicio activo conforme a las necesidades de la región.

Bola negra: el ciudadano queda “a disposición”, por lo que cumple con el requisito administrativo sin asistir regularmente a instrucción militar.

La asignación depende de la organización de cada zona militar y del número de personas registradas durante la convocatoria.

La Cartilla del Servicio Militar Nacional continúa siendo un documento solicitado para ingresar a dependencias gubernamentales, corporaciones policiales, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y, en algunos casos, para determinados trámites profesionales o relacionados con permisos especiales.