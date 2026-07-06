En esta noticia
El Servicio Militar Nacional ha vuelto a captar la atención de numerosos jóvenes en México. Cada comienzo de año, el proceso para obtener la cartilla militar genera inquietudes, expectativas y cierta confusión, en particular entre quienes alcanzan la mayoría de edad o aquellos que no han completado el procedimiento dentro de los plazos establecidos.
A pesar de que el procedimiento ha evolucionado considerablemente y ya no se ejecuta como en años anteriores, aún persisten preguntas respecto a si el Servicio Militar es obligatorio, quiénes deben atender esta responsabilidad y cuáles son las fechas determinantes para no quedar fuera del registro oficial. Sin embargo, la información ha sido debidamente clarificada por las entidades autorizadas.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha brindado información sobre la forma en que se llevará a cabo el Servicio Militar Nacional en 2026, especificando qué cartilla deben gestionar los ciudadanos mexicanos y cuáles son los requisitos formales para iniciar el proceso, aclarando así las versiones erróneas que suelen difundirse anualmente.
Servicio Militar Obligatorio en México: Lineamientos y Requisitos de la SEDENA
De acuerdo a la autoridad militar, los ciudadanos deben cumplir el Servicio Militar ya sea en el Ejército o la Armada, conforme a sus capacidades y aptitudes.
El Servicio Militar Obligatorio en México continúa vigente, tal como ha sido confirmado por la Sedena, basándose en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta legislación establece que el servicio de las armas es obligatorio y representa un interés público para los mexicanos, ya sean por nacimiento o naturalización.
La obligación comienza a los 18 años, momento en el cual los jóvenes deben registrarse y participar en el sorteo correspondiente. Sin embargo, la Sedena aclara que los individuos de hasta 39 años también están obligados a cumplir con el Servicio Militar Nacional si no lo han realizado con anterioridad.
El cumplimiento podrá realizarse en las modalidades “encuadrados” o “a disponibilidad”, según el resultado del sorteo.
Cartilla del Servicio Militar: Duración, Fechas Clave y Requisitos Esenciales
El Servicio Militar Nacional 2026 se llevará a cabo en 13 sesiones sabatinas, con un horario aproximado de 7:00 a 13:00 horas. A lo largo del año, el adiestramiento se organiza en dos escalones:
- Primer escalón: del 14 de febrero al 9 de mayo de 2026.
- Segundo escalón: del 1 de agosto al 24 de octubre de 2026.