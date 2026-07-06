El Servicio Militar Nacional ha vuelto a captar la atención de numerosos jóvenes en México. Cada comienzo de año, el proceso para obtener la cartilla militar genera inquietudes, expectativas y cierta confusión, en particular entre quienes alcanzan la mayoría de edad o aquellos que no han completado el procedimiento dentro de los plazos establecidos.

A pesar de que el procedimiento ha evolucionado considerablemente y ya no se ejecuta como en años anteriores, aún persisten preguntas respecto a si el Servicio Militar es obligatorio, quiénes deben atender esta responsabilidad y cuáles son las fechas determinantes para no quedar fuera del registro oficial. Sin embargo, la información ha sido debidamente clarificada por las entidades autorizadas.

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La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha brindado información sobre la forma en que se llevará a cabo el Servicio Militar Nacional en 2026, especificando qué cartilla deben gestionar los ciudadanos mexicanos y cuáles son los requisitos formales para iniciar el proceso, aclarando así las versiones erróneas que suelen difundirse anualmente.

Servicio Militar Obligatorio en México: Lineamientos y Requisitos de la SEDENA

De acuerdo a la autoridad militar, los ciudadanos deben cumplir el Servicio Militar ya sea en el Ejército o la Armada, conforme a sus capacidades y aptitudes.

El Servicio Militar Obligatorio en México continúa vigente, tal como ha sido confirmado por la Sedena, basándose en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta legislación establece que el servicio de las armas es obligatorio y representa un interés público para los mexicanos, ya sean por nacimiento o naturalización.

Oficial para el Servicio Militar Obligatorio: confirman la cartilla que deberán tramitar y los requisitos (foto: archivo).

La obligación comienza a los 18 años, momento en el cual los jóvenes deben registrarse y participar en el sorteo correspondiente. Sin embargo, la Sedena aclara que los individuos de hasta 39 años también están obligados a cumplir con el Servicio Militar Nacional si no lo han realizado con anterioridad.

El cumplimiento podrá realizarse en las modalidades “encuadrados” o “a disponibilidad”, según el resultado del sorteo.

Cartilla del Servicio Militar: Duración, Fechas Clave y Requisitos Esenciales

El Servicio Militar Nacional 2026 se llevará a cabo en 13 sesiones sabatinas, con un horario aproximado de 7:00 a 13:00 horas. A lo largo del año, el adiestramiento se organiza en dos escalones: