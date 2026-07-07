Adiós alquiler | Venden casas chinas prefabricadas de acero por el precio de solo seis meses de renta.

El mercado inmobiliario sigue encareciendo la vivienda tradicional, y cada vez más personas voltean hacia las casas prefabricadas como una alternativa real.

Lo que antes parecía una opción marginal hoy es una de las tendencias más sólidas del sector residencial, impulsada por su rapidez de instalación, sus precios accesibles y la flexibilidad que ofrecen frente a una construcción convencional.

La casa prefabricada y plegable de Amazon que vale menos que seis meses de alquiler en CDMX

En ese contexto destaca una propuesta concreta: una casa prefabricada plegable de dos plantas disponible en Amazon con un precio base de 122,000 pesos.

El valor equivale a aproximadamente a menos de seis meses de renta en Ciudad de México donde el promedio de alquileres ronda entre 21.000 y 22.000 pesos mexicanos mensuales, de acuerdo al portal inmuebles24.

Casa china prefabricada

Una casa que se pliega para transportarse y se despliega para vivir

El diseño de esta vivienda parte de una premisa funcional: ocupar el menor espacio posible durante el traslado y ofrecer la mayor superficie habitable una vez instalada.

Su sistema plegable permite comprimirse para el transporte y expandirse en el lugar de destino.

La estructura es de dos alturas y está pensada para facilitar tanto el montaje como la instalación en distintos tipos de terreno. Una vez desplegada, puede funcionar como vivienda principal, segunda residencia, alojamiento turístico o construcción auxiliar en fincas y predios rurales.

De dos a seis dormitorios, según las necesidades de cada proyecto

Uno de los puntos más destacados de esta propuesta es la posibilidad de personalizar su distribución. La vivienda puede configurarse con:

entre dos y seis dormitorios

contar con sala de estar

baño

cocina.

El fabricante ofrece versiones de 20 y 40 pies, con distintas opciones de distribución interior para adaptarse al terreno y a las necesidades de cada usuario.

El fabricante ofrece versiones de 20 y 40 pies. Amazon

Su arquitectura modular permite también pensar a futuro ya que los espacios pueden ampliarse o modificarse conforme cambien las necesidades de sus propietarios.

Y si el proyecto lo requiere, la estructura puede desmontarse y trasladarse a otro lugar, algo que ninguna construcción tradicional permite.

Más allá de la vivienda familiar

Las aplicaciones de esta casa prefabricada van más allá del uso habitacional.

Entre los destinos más frecuentes se encuentran los alojamientos turísticos, las instalaciones agrícolas, los espacios de trabajo en zonas rurales y las soluciones temporales para obras o proyectos empresariales.