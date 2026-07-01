Comienza el Servicio Militar Obligatorio en 30 días: los adultos mayores de 25 años también deberán ingresar al ejército.

El Servicio Militar Nacional (SMN) mantiene para 2026 un esquema de adiestramiento reducido a 13 sesiones sabatinas, organizado en dos escalones durante el año. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes entre quienes realizaron o planean realizar el trámite de la cartilla militar es qué generación debe asistir al segundo escalón, previsto entre agosto y octubre.

Aunque en distintas publicaciones se generó confusión, el adiestramiento que comenzará en agosto de 2026 no corresponde a la Clase 2008, sino a la Clase 2007, además de remisos y mujeres voluntarias que hayan cumplido con los requisitos establecidos por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Quiénes deben acudir al adiestramiento del segundo escalón de 2026

El segundo escalón del adiestramiento se desarrollará del 1 de agosto al 24 de octubre de 2026, con actividades los sábados, en un horario aproximado de 07:00 u 08:00 a 13:00 horas, para completar un total de 13 sesiones.

De acuerdo con las convocatorias emitidas por distintas zonas militares y con la información difundida por autoridades del Servicio Militar Nacional, este periodo está dirigido a:

Jóvenes de la Clase 2007.

Remisos.

Mujeres voluntarias.

La Clase 2008 no participa en este escalón. Quienes pertenecen a esa generación realizarán su sorteo durante noviembre de 2026 y, en caso de resultar seleccionados, comenzarán su adiestramiento hasta 2027, como parte del procedimiento habitual del SMN.

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Qué deben hacer los remisos para incorporarse al segundo escalón

Los remisos, es decir, los hombres de hasta 39 años que no realizaron el trámite en el año que les correspondía, también pueden participar en el segundo escalón del adiestramiento.

El encuadramiento permanece disponible hasta el 31 de julio de 2026 y debe realizarse en la Junta Municipal de Reclutamiento o en la comandancia o batallón correspondiente, generalmente de lunes a viernes, entre las 08:00 y las 13:00 horas.

Para completar el trámite normalmente se solicita:

Acta de nacimiento en formato vigente.

Comprobante de domicilio.

Certificado de estudios.

Cartilla militar original.

Además, los aspirantes deben aprobar las evaluaciones médicas, físicas y psicológicas aplicadas por personal de sanidad militar para determinar si son aptos para realizar el adiestramiento.

Cómo funciona actualmente el proceso del Servicio Militar Nacional

El esquema del Servicio Militar Nacional conserva el mismo orden de años anteriores:

Registro durante un año .

Sorteo en noviembre de ese mismo año.

Adiestramiento al año siguiente para quienes correspondan.

La principal modificación aplicada en 2026 no fue el calendario del proceso, sino la duración del adiestramiento, que pasó de 44 sábados a 13 sesiones, distribuidas en dos escalones durante el año.

Las autoridades también recuerdan que todos los trámites del Servicio Militar Nacional son gratuitos, por lo que recomiendan desconfiar de personas que ofrezcan acelerar el proceso o cobrar por gestionar la cartilla militar.