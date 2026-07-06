Existen causales de exención al servicio militar obligatorio por motivos de salud, familia o conciencia.

El evento marcó el comienzo del proceso de adiestramiento cívico-militar para 340 jóvenes de la generación 2007, así como remisos de años anteriores y diez mujeres que se unieron de manera voluntaria.

La ceremonia de inauguración del Primer Escalón 2026 del Servicio Militar Nacional (SMN) se llevó a cabo en las instalaciones del 24 Batallón de Infantería en Hermosillo, Sonora.

Inicia el Servicio Militar para todos los nacidos en 2007: resultará necesario para quienes obtengan bola negra

Servicio Militar Nacional: qué es y por qué sigue vigente

El Servicio Militar Nacional se establece en la Constitución de México, que requiere a los hombres registrarse y participar en actividades de formación cívico-militar al alcanzar los 18 años. Su origen data de la década de 1940, en el contexto del estallido de la Segunda Guerra Mundial, lo que llevó a México a fortalecer sus mecanismos de defensa nacional.

A pesar de la ausencia de México en los frentes principales de combate de dicho conflicto, la situación internacional resaltó la apremiante necesidad de contar con una reserva ciudadana capaz de responder ante diversas contingencias.

Desde entonces, el Servicio Militar Obligatorio ha permanecido como un pilar esencial de la política de seguridad interior, ajustando sus contenidos a las realidades sociales de cada periodo, pero conservando su función formativa en valores como la disciplina, el honor y el patriotismo.

Sorteo: métodos para seleccionar al prestador del servicio activo

Una vez completado el registro ante la Junta Municipal de Reclutamiento correspondiente, cada joven de la generación 2007 participa en el sorteo de bolas, evento fundamental que establece el nivel de compromiso requerido durante el año de servicio.

Los jóvenes que obtienen una bola blanca quedan en situación de disponibilidad : están debidamente inscritos, han cumplido con el trámite legal, pero no tienen la obligación de asistir a actividades regulares.

En ambos casos, al finalizar el ciclo, se expide la Cartilla del Servicio Militar Nacional, un documento de identidad oficial que es requerido para diversos trámites administrativos, laborales y educativos en el país.

Quienes extraen una bola negra quedan asignados al servicio activo , lo que implica la asistencia a prácticas de instrucción los sábados, además de la formación en primeros auxilios, educación cívica y técnicas básicas militares.

Voluntariado femenino: motor de inclusión

Para los jóvenes nacidos en 2007, el Servicio Militar Nacional representa tanto una obligación como una experiencia beneficiosa. Aquellos que cumplan con el servicio activo recibirán formación en áreas como:

Primeros auxilios

Protección civil

Civismo

Métodos de rescate en situaciones de desastre

Manejo básico de comunicaciones

Entre los aspectos más destacados de la ceremonia de apertura del Primer Escalón 2026 en Hermosillo, se encuentra la inclusión de diez mujeres que eligieron participar de manera voluntaria.

Aunque la legislación no exige que las mujeres realicen el servicio militar en México, sí se les permite participar de forma voluntaria, lo cual ha ganado mayor relevancia en tiempos recientes en el contexto de las políticas de género promovidas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Las jóvenes voluntarias recibirán la misma formación que sus colegas masculinos y, al finalizar el ciclo, obtendrán su cartilla militar. Para muchas de ellas, esta elección representa una oportunidad de crecimiento personal, un acceso a capacitación gratuita y, en ciertos casos, el primer paso hacia una carrera profesional en el Ejército Mexicano.

Asimismo, al concluir de manera satisfactoria el ciclo anual, cada conscripto obtendrá su Cartilla del Servicio Militar, la cual es imprescindible en México para múltiples trámites: apertura de cuentas bancarias, inscripción en instituciones educativas de nivel superior, registro como candidato en procesos electorales, obtención de ciertos contratos laborales en el sector público y gestiones migratorias, entre otros.