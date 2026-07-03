Los jóvenes que fueron asignados a la modalidad de Servicio Militar Nacional encuadrado deberán presentarse el 1 de agosto de 2026, fecha en la que inicia el segundo escalón de adiestramiento. De acuerdo con la Sedena, este periodo se desarrollará “del 1 Ago. al 24 Oct. 2026“.

A diferencia de quienes cumplen el servicio “a disponibilidad” o mediante otras modalidades, estos conscriptos acudirán a los Centros de Adiestramiento del Ejército, Fuerza Aérea y Marina. El comunicado señala que los soldados del S.M.N. “cumplen encuadrados, desarrollando el Programa General de Adiestramiento Militar 2026” en un horario de 07:00 a 13:00 horas.

Sesrvicio Militar en México: segundo llamado 1 de agosto.

¿Quiénes deben presentarse y cómo será el adiestramiento?

La modalidad de encuadrado implica asistir de manera presencial a los Centros de Adiestramiento del Servicio Militar Nacional para recibir capacitación militar durante el periodo establecido. En 2026, el segundo escalón comenzará el 1 de agosto y concluirá el 24 de octubre.

Quienes opten por incorporarse a las Compañías del S.M.N. también deberán cumplir un proceso de reclutamiento que incluye entrega de documentos, evaluaciones médicas, físicas, toxicológicas y psicológicas antes de iniciar formalmente su capacitación.

El mensaje de la Secretaría de la Defensa Nacional fue muy claro, el 2026 cambiará para siempre el Servicio Militar en México. Esto es lo que debes saber desde hoy. Sedena

Aspectos importantes del Servicio Militar Nacional encuadrado:

Inicio del segundo escalón: 1 de agosto de 2026 .

Conclusión del periodo: 24 de octubre de 2026 .

Horario de adiestramiento: 07:00 a 13:00 horas .

Se realiza en Centros de Adiestramiento del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y Marina.

Incluye instrucción militar, prácticas de tiro, labor social y actividades de formación.

Beneficios para quienes cumplen el Servicio Militar Nacional

Los jóvenes que ingresan a las Compañías del Servicio Militar Nacional reciben diversos apoyos durante su capacitación. Entre ellos destacan servicio médico, alimentación, alojamiento, vestuario, seguro de vida militar e identificación oficial mientras dura el adiestramiento.

Además de la formación castrense, los participantes pueden capacitarse en talleres de artes y oficios orientados a facilitar su incorporación al mercado laboral una vez que concluyan satisfactoriamente el Servicio Militar Nacional y obtengan su hoja de liberación.

Al finalizar el programa, los conscriptos reciben su hoja de liberación y una credencial plástica adicional. También existe la posibilidad de obtener la distinción de soldado de primera o ascender a cabo, e incluso participar en el desfile militar del 16 de septiembre si el Alto Mando lo autoriza.