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Los jóvenes que fueron asignados a la modalidad de Servicio Militar Nacional encuadrado deberán presentarse el 1 de agosto de 2026, fecha en la que inicia el segundo escalón de adiestramiento. De acuerdo con la Sedena, este periodo se desarrollará “del 1 Ago. al 24 Oct. 2026“.
A diferencia de quienes cumplen el servicio “a disponibilidad” o mediante otras modalidades, estos conscriptos acudirán a los Centros de Adiestramiento del Ejército, Fuerza Aérea y Marina. El comunicado señala que los soldados del S.M.N. “cumplen encuadrados, desarrollando el Programa General de Adiestramiento Militar 2026” en un horario de 07:00 a 13:00 horas.
¿Quiénes deben presentarse y cómo será el adiestramiento?
La modalidad de encuadrado implica asistir de manera presencial a los Centros de Adiestramiento del Servicio Militar Nacional para recibir capacitación militar durante el periodo establecido. En 2026, el segundo escalón comenzará el 1 de agosto y concluirá el 24 de octubre.
Quienes opten por incorporarse a las Compañías del S.M.N. también deberán cumplir un proceso de reclutamiento que incluye entrega de documentos, evaluaciones médicas, físicas, toxicológicas y psicológicas antes de iniciar formalmente su capacitación.
Aspectos importantes del Servicio Militar Nacional encuadrado:
- Inicio del segundo escalón: 1 de agosto de 2026.
- Conclusión del periodo: 24 de octubre de 2026.
- Horario de adiestramiento: 07:00 a 13:00 horas.
- Se realiza en Centros de Adiestramiento del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y Marina.
- Incluye instrucción militar, prácticas de tiro, labor social y actividades de formación.
Beneficios para quienes cumplen el Servicio Militar Nacional
Los jóvenes que ingresan a las Compañías del Servicio Militar Nacional reciben diversos apoyos durante su capacitación. Entre ellos destacan servicio médico, alimentación, alojamiento, vestuario, seguro de vida militar e identificación oficial mientras dura el adiestramiento.
Además de la formación castrense, los participantes pueden capacitarse en talleres de artes y oficios orientados a facilitar su incorporación al mercado laboral una vez que concluyan satisfactoriamente el Servicio Militar Nacional y obtengan su hoja de liberación.
Al finalizar el programa, los conscriptos reciben su hoja de liberación y una credencial plástica adicional. También existe la posibilidad de obtener la distinción de soldado de primera o ascender a cabo, e incluso participar en el desfile militar del 16 de septiembre si el Alto Mando lo autoriza.