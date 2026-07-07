Cuidado con los atunes en lata de los supermercados: expertos recomiendan evitar el consumo de estas marcas. (Representación creada con IA)

El atún enlatado se presenta como una opción accesible de proteína y omega-3, siendo frecuentemente integrado en la dieta cotidiana de numerosos hogares. En consecuencia, se considera que el atún enlatado constituye una alternativa económica para aquellos hogares que no tienen acceso al pescado fresco. Es esencial considerar que su consumo requiere un entendimiento de la calidad real y de los ingredientes que la industria puede añadir.

Un consumo inadecuado de atún, ya sea debido a productos adulterados o mal etiquetados, puede poner en riesgo la salud de los individuos o provocar confusiones comerciales. Por tal motivo, la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, llevó a cabo un estudio en 2024, analizando 52 productos para asegurar el cumplimiento de las normativas y proteger a los consumidores.

Marcas de atún reprobadas por la Profeco

El estudio analizó la NOM-235-SE-2020, la cual regula la denominación, etiquetado, presentación y límites de soya. Se encontraron infracciones en algunas marcas, que varían desde proporciones inapropiadas de hojuelas hasta declaraciones erróneas.

Las irregularidades identificadas se consideran un engaño hacia el consumidor, dado que distorsionan la percepción del contenido real del producto y transgreden los estándares de calidad oficiales establecidos por la Profeco.

Golden Hills (atún en trozos aceite con agua): Presenta una declaración incorrecta sobre el medio de cobertura; menciona “aceite con agua” cuando en realidad se trata de “agua con aceite”.

Dolores Premium (sólido aceite de oliva): Presentó un sello de cumplimiento de la NOM-235-SE-2020 sin haberlo comprobado documentalmente.

Great Value (trozos en agua): Superó el 30% de hojuelas permitido para ser presentado como trozos.

Cuidado con los atunes enlatados de los supermercados: expertos recomiendan evitar el consumo de estas marcas (foto: archivo). Fuente: Shutterstock Shutterstock

Marina Azul Premium (sólido aceite oliva extra virgen): No cumple con la presentación requerida, ya que excede la proporción de hojuelas.

Marina Azul Premium (sólido en agua): No se ajusta a las normativas, ya que excede el límite de hojuelas permitido para la denominación de “sólido”.

Marcas de atún recomendadas por la PROFECO

El Velero Ortiz (sólido en aceite de oliva): Cumple con la normatividad y presenta una proteína elevada.

Calmex (sólido aceite oliva extra virgen): Cumple con el etiquetado y la presentación.

Agromar (sólido en aceite de oliva): Cumple con la masa drenada, sin soya y con buena proteína.

Dolores Premium (sólido en agua): Cumple con la composición y la proteína sin soya añadida.

Yurrita (sólido sin piel en aceite de oliva): Cumple con la masa drenada, la presentación y la calidad del medio de cobertura.

Estas opciones de atún enlatado del supermercado garantizan un contenido íntegro, un etiquetado transparente y una proteína acorde con lo declarado, constituyéndose en alternativas seguras para quienes buscan atún confiable en supermercados.

A pesar de que varias marcas han incurrido en incumplimientos, la Profeco ha identificado productos que satisfacen las especificaciones de la masa drenada, la presentación, la proteína y el etiquetado conforme a la NOM-235, asegurando una calidad adecuada.