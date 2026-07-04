PRODECON advirtió las consecuencias de no presentar la Declaración Anual cuando existe la obligación de hacerlo y ofrece asesoría gratuita.

Las personas contribuyentes que estaban obligadas a presentar su Declaración Anual y no lo hicieron pueden enfrentar diversas consecuencias fiscales, entre ellas requerimientos, cartas invitación, multas, recargos e incluso la determinación de créditos fiscales. Así lo recordó la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON).

Es un hecho | El SAT sancionará a los contribuyentes que no realicen este trámite al 19 de enero (foto: archivo).

En una publicación dirigida a los contribuyentes, la Procuraduría llamó a regularizar la situación fiscal para evitar problemas futuros. “Regularizar tu situación fiscal puede ayudarte a evitar complicaciones futuras”, señaló el organismo, que además puso a disposición asesoría gratuita para orientar a quienes aún tienen pendientes con el Servicio de Administración Tributaria, SAT.

Las principales consecuencias que pueden presentarse si una persona obligada no presenta su Declaración Anual son:

Requerimientos por incumplimiento de obligaciones fiscales.

Cartas invitación emitidas por la autoridad fiscal.

Multas por no cumplir con la presentación de la declaración.

Recargos derivados del incumplimiento.

Determinación de créditos fiscales por parte de la autoridad.

¿Qué puede hacer un contribuyente si aún no presenta su Declaración Anual?

PRODECON recomendó no dejar pasar más tiempo y regularizar la situación fiscal cuanto antes. El organismo explicó que cumplir con esta obligación puede evitar que las consecuencias administrativas y económicas aumenten conforme transcurra el tiempo.

La autoridad fiscal detalló los requisitos, plazos y mecanismos para obtener saldo a favor en la Declaración Anual 2025 mediante el Sistema Automático de Devoluciones. Grok IA

Como parte de su campaña informativa, la Procuraduría recordó que ofrece asesoría gratuita para que las personas conozcan sus derechos y obligaciones tributarias. El objetivo es brindar acompañamiento antes de que el incumplimiento derive en procedimientos más complejos con el SAT.

En su mensaje, PRODECON reiteró: “En PRODECON te brindamos asesoría gratuita para que conozcas tus derechos y cumplas con tus obligaciones como persona contribuyente”, invitando a quienes tengan dudas a buscar orientación antes de recibir alguna notificación o sanción.

Multas fiscales

Dónde solicitar ayuda gratuita para regularizar tu situación fiscal

Las personas que necesiten apoyo para presentar su Declaración Anual o resolver dudas sobre sus obligaciones fiscales pueden acudir a los canales oficiales de atención de PRODECON, donde el servicio de asesoría es gratuito.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

Acudir a la oficina de PRODECON más cercana.

Llamar al 55 1205 9000 en la Ciudad de México.

Comunicarse al 800 611 0190 desde el interior de la República.

Utilizar el chat de atención con una persona asesora.

Escribir al correo de atención al contribuyente.

Consultar PRODEBOT para resolver dudas frecuentes.

La Procuraduría reiteró que atender oportunamente estas obligaciones puede ayudar a evitar multas, recargos y otros procedimientos fiscales. Regularizar la situación cuanto antes también brinda mayor certeza al contribuyente y reduce el riesgo de enfrentar créditos fiscales o requerimientos posteriores por parte de la autoridad.