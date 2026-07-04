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PRODECON advirtió las consecuencias de no presentar la Declaración Anual cuando existe la obligación de hacerlo y ofrece asesoría gratuita.
Las personas contribuyentes que estaban obligadas a presentar su Declaración Anual y no lo hicieron pueden enfrentar diversas consecuencias fiscales, entre ellas requerimientos, cartas invitación, multas, recargos e incluso la determinación de créditos fiscales. Así lo recordó la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON).
En una publicación dirigida a los contribuyentes, la Procuraduría llamó a regularizar la situación fiscal para evitar problemas futuros. “Regularizar tu situación fiscal puede ayudarte a evitar complicaciones futuras”, señaló el organismo, que además puso a disposición asesoría gratuita para orientar a quienes aún tienen pendientes con el Servicio de Administración Tributaria, SAT.
Las principales consecuencias que pueden presentarse si una persona obligada no presenta su Declaración Anual son:
- Requerimientos por incumplimiento de obligaciones fiscales.
- Cartas invitación emitidas por la autoridad fiscal.
- Multas por no cumplir con la presentación de la declaración.
- Recargos derivados del incumplimiento.
- Determinación de créditos fiscales por parte de la autoridad.
¿Qué puede hacer un contribuyente si aún no presenta su Declaración Anual?
PRODECON recomendó no dejar pasar más tiempo y regularizar la situación fiscal cuanto antes. El organismo explicó que cumplir con esta obligación puede evitar que las consecuencias administrativas y económicas aumenten conforme transcurra el tiempo.
Como parte de su campaña informativa, la Procuraduría recordó que ofrece asesoría gratuita para que las personas conozcan sus derechos y obligaciones tributarias. El objetivo es brindar acompañamiento antes de que el incumplimiento derive en procedimientos más complejos con el SAT.
En su mensaje, PRODECON reiteró: “En PRODECON te brindamos asesoría gratuita para que conozcas tus derechos y cumplas con tus obligaciones como persona contribuyente”, invitando a quienes tengan dudas a buscar orientación antes de recibir alguna notificación o sanción.
Dónde solicitar ayuda gratuita para regularizar tu situación fiscal
Las personas que necesiten apoyo para presentar su Declaración Anual o resolver dudas sobre sus obligaciones fiscales pueden acudir a los canales oficiales de atención de PRODECON, donde el servicio de asesoría es gratuito.
Entre las opciones disponibles se encuentran:
- Acudir a la oficina de PRODECON más cercana.
- Llamar al 55 1205 9000 en la Ciudad de México.
- Comunicarse al 800 611 0190 desde el interior de la República.
- Utilizar el chat de atención con una persona asesora.
- Escribir al correo de atención al contribuyente.
- Consultar PRODEBOT para resolver dudas frecuentes.
La Procuraduría reiteró que atender oportunamente estas obligaciones puede ayudar a evitar multas, recargos y otros procedimientos fiscales. Regularizar la situación cuanto antes también brinda mayor certeza al contribuyente y reduce el riesgo de enfrentar créditos fiscales o requerimientos posteriores por parte de la autoridad.