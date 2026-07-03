Las fuerzas armadas obligarán a todos los nacidos en 2007 a quitarse la barba y las patillas para entrar al servicio militar en agosto.

Cumplir con el Servicio Militar Nacional es un trámite obligatorio para miles de jóvenes mexicanos cada año. Para 2026, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó cambios importantes en la forma de realizarlo.

Si perteneces a la Clase 2007 o eres remiso, aquí te explicamos qué debes saber sobre el nuevo esquema.

Uno de los requisitos para completar el reclutamiento incluye que los jóvenes deben presentar una serie de fotografías con el rostro despejado. Es decir que se verán obligados a quitarse la barba y recortarse las patillas, además deberán posar sin anteojos.

Para completar la inscripción los jóvenes deberán presentar cuatro fotografías tamaño cartilla, de frente, en blanco y negro, sin barba, patillas recortadas ni anteojos. Imagen generada con ChatGPT

¿Quiénes deben presentarlo este año?

El Servicio Militar Nacional 2026 aplica principalmente para los varones nacidos en 2007, quienes cumplen 18 años durante este periodo.

También deben presentarlo los remisos, es decir, quienes no hicieron el trámite en el año que les correspondía. Las mujeres que deseen participar de forma voluntaria también pueden sumarse al adiestramiento.

Cambios en el Servicio Militar Obligatorio a partir del 2026

A partir de este año, el proceso cambia de manera importante. El adiestramiento se organiza en dos escalones de 13 sesiones sabatinas cada uno, con horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., exclusivamente los fines de semana.

Esto permite a los jóvenes continuar con la escuela o el trabajo entre semana.

Los de la Clase 2007 solo deben cubrir un escalón, es decir, las 13 sesiones correspondientes al periodo que les toque en el sorteo. Al terminar, reciben una constancia de culminación.

Sin importar si el adiestramiento se hizo en el primer o segundo escalón, la liberación oficial de la cartilla para ambos bloques será en diciembre de 2026.

Fechas y requisitos

Los dos escalones tienen fechas específicas:

Primer Escalón: del 14 de febrero al 9 de mayo de 2026.

Segundo Escalón: del 1 de agosto al 24 de octubre de 2026.

Para tramitar la precartilla, los jóvenes de la Clase 2007 deben acudir a la junta municipal de reclutamiento con estos documentos en original y copia: