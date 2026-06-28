El Servicio Militar Nacional ha renovado el interés de miles de jóvenes en México, dado el inicio del proceso de alistamiento para la Clase 2008.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha confirmado recientemente los lineamientos que regirán esta nueva convocatoria, detallando quiénes están obligados a gestionar la cartilla militar, así como los pasos a seguir para lograr la liberación del servicio.

Comenzó el Servicio Militar Obligatorio: ratifican la cartilla que tendrán que gestionar todos los mayores de 18 años (foto: archivo).

Según la información oficial, el registro ya se ha iniciado y se mantendrá abierto hasta octubre de 2026, abarcando a quienes cumplen la mayoría de edad este año y a los llamados “remisos” que omitieron realizar el trámite en años anteriores.

Comienza el Servicio Militar Obligatorio: presentan la cartilla que deberán tramitar los jóvenes nacidos en 2008

La convocatoria del Servicio Militar Nacional 2026, según lo indicado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), está orientada principalmente a los jóvenes nacidos en 2008, quienes alcanzarán la mayoría de edad durante el presente año.

Asimismo, deberán realizar el trámite aquellos ciudadanos de hasta 39 años que, por diversas circunstancias, no regularizaron su situación militar en convocatorias previas.

Este procedimiento comprende la gestión de la cartilla militar, un documento oficial que acredita el cumplimiento de esta obligación cívica.

Para obtener su liberación, los aspirantes estarán obligados a completar una serie de etapas administrativas y, en los casos que sea pertinente, participar en las actividades programadas dentro del calendario establecido por las autoridades militares.

Así será el proceso del Servicio Militar: etapas, jornadas y capacitación

La capacitación estará dividida en dos etapas. La primera se desarrolló entre febrero y mayo, mientras que la segunda tendrá lugar entre agosto y octubre de 2026.

A lo largo de ambos periodos, los participantes deberán asistir de manera regular a las jornadas de instrucción, donde recibirán formación en valores cívicos, disciplina y actividades vinculadas al ámbito militar.

El cumplimiento de estas sesiones será un requisito fundamental para avanzar en el proceso y obtener la liberación de la cartilla militar, documento que acredita la conclusión del servicio.

El Servicio Militar Nacional 2026 contempla un programa de formación compuesto por 13 sesiones sabatinas obligatorias, las cuales forman parte del proceso que deben completar los jóvenes inscritos para cumplir con esta responsabilidad cívica.

Consecuencias de no realizar el trámite y quiénes deben regularizarse

Las autoridades militares han enfatizado que el cumplimiento del Servicio Militar constituye una obligación cívica vigente. En este contexto, es fundamental que no solo los jóvenes de 18 años procedan a registrarse, sino que también deben hacerlo aquellos que no realizaron el trámite oportunamente y que aún se encuentran en estado pendiente.

Es crucial que la ciudadanía esté informada sobre esta responsabilidad y tome las medidas necesarias para su cumplimiento.

Si no posees la cartilla militar en México, es fundamental que te concentres en las limitaciones que pueden surgir:

No podrás acceder a ciertos trabajos, especialmente en el gobierno, fuerzas de seguridad, ejército o ámbitos de seguridad.

Es posible que te rechacen en algunas oportunidades de empleo formal, aunque actualmente es menos frecuente, aún hay empresas que la consideran un requisito indispensable.

No podrás regularizar tu situación militar, lo que puede dejarte como "pendiente" en el sistema del Servicio Militar Nacional.