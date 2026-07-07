Institucional y confirmado | México no negará el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que se hayan demorado con este trámite en su pasaporte. (Representación creada con IA)

En México, la renovación del pasaporte es un trámite fundamental para poder viajar al extranjero sin contratiempos.

La normativa vigente establece ciertos lineamientos para realizar este proceso con anticipación, a fin de evitar retrasos o complicaciones administrativas que puedan afectar a las personas solicitantes.

Por ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) permite iniciar la renovación cuando el pasaporte aún se encuentra vigente.

Es oficial | México bloqueará el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que hayan postergado este trámite migratorio. Fuente: EFE Mario Guzmán

Cómo renovar tu pasaporte mexicano paso a paso

Es recomendable llevar a cabo el proceso dentro de los últimos meses previos a su vencimiento, medida que tiene como objetivo optimizar la atención, facilitar la programación de citas y disminuir la congestión durante periodos de alta demanda.

Ignorar estas recomendaciones puede acarrear inconvenientes; posponer el trámite hasta el último momento puede originar dificultades para obtener citas disponibles con las autoridades, lo que podría afectar planes de viaje o compromisos internacionales.

Guía paso a paso para completar el trámite a tiempo

Programa tu cita

Para proceder con la renovación, el solicitante debe programar una cita utilizando el sistema adecuado y presentarse en persona en la Embajada en la fecha indicada, llevando consigo el pasaporte que será objeto de renovación.

El interesado debe asegurarse de contar con toda la documentación necesaria para este proceso.

Es fundamental llegar puntualmente a la cita agendada.

En el evento de sustracción, extravío o aniquilación total, es imperativo redactar un acta ante la autoridad ministerial en el territorio nacional así como ante la entidad competente en el extranjero, en el país donde se encuentre. Además, será necesario completar el formulario que proporcione la oficina de pasaportes o la representación consular para tal propósito.

En caso de robo, pérdida o destrucción total, deberá levantarse un acta ante la autoridad ministerial en territorio nacional y en el extranjero ante la autoridad competente del país en donde se encuentre; también se deberá llenar el formato que proporcione la oficina de pasaportes o consular para dicho fin.

Existen situaciones particulares según el perfil del solicitante. En el caso de mujeres casadas cuyo pasaporte incluya el apellido de casada, será necesario entregar una copia certificada del acta de matrimonio.

Si se trata de personas mexicanas por naturalización, deberán presentar el original de la Carta de Naturalización y comprobar que han permanecido en territorio nacional durante al menos los últimos cinco años, mediante sellos visibles en su pasaporte; de no cumplir con este requisito, no será posible realizar el trámite.

Es posible que durante la revisión se requieran requisitos adicionales, por lo que se sugiere presentar el acta de nacimiento original el día de la cita.

Finalmente, el pago debe realizarse conforme a las tarifas vigentes, utilizando para ello transferencia o depósito bancario.