El intento por frenar el registro obligatorio de líneas telefónicas vinculado a la CURP biométrica sufrió un revés clave en la justicia mexicana. Un tribunal federal decidió eliminar la suspensión que detenía la medida, permitiendo que el padrón de usuarios continúe su implementación. La decisión reaviva el debate entre seguridad y privacidad, en un contexto donde el Estado busca reforzar herramientas contra delitos, pero enfrenta cuestionamientos por el manejo de datos personales de millones de personas. El tribunal colegiado resolvió, por unanimidad, revocar la suspensión definitiva que impedía aplicar las disposiciones del registro de telefonía celular. Según su criterio, frenar la medida afectaría el orden público y el interés social, ya que las normas tienen como objetivo fortalecer capacidades del Estado en temas sensibles como la localización de personas desaparecidas. La resolución marca un punto de inflexión: a partir de ahora, no existe impedimento legal para continuar con la implementación del padrón, al menos en este caso específico. Además, se suma a otros fallos similares del mismo tribunal, consolidando una postura que respalda la política pública. Con la medida nuevamente en marcha, todas las líneas telefónicas en México deberán vincularse con la identidad de su titular mediante la CURP u otros documentos oficiales. Esto incluye tanto líneas de prepago como de pospago, así como tarjetas SIM físicas y eSIM. El proceso será gestionado principalmente por las compañías telefónicas, bajo lineamientos de las autoridades regulatorias. Quienes no cumplan con el registro dentro del plazo establecido podrían enfrentar la suspensión de su línea, limitándola únicamente a llamadas de emergencia hasta regularizar su situación. El gobierno defiende el padrón como una herramienta para combatir delitos como la extorsión y el fraude, que suelen operar desde líneas anónimas. Sin embargo, la medida generó preocupación entre especialistas y organizaciones civiles. El principal foco de crítica radica en la creación de una base de datos masiva con información personal sensible. Expertos advierten que, sin garantías robustas de protección, este tipo de registros podría exponer a los ciudadanos a riesgos como filtraciones, uso indebido de datos o vigilancia excesiva. El panorama legal aún no está completamente cerrado. Dentro del Poder Judicial existen criterios distintos entre tribunales sobre este mismo tema: mientras algunos concedieron suspensiones, otros —como en este caso— las rechazaron. Esta diferencia abre la puerta a que el conflicto escale a instancias superiores. Si se consolida una contradicción de criterios, el caso podría llegar eventualmente a la Suprema Corte, que tendría la última palabra para definir si el registro con CURP biométrica es constitucional y bajo qué condiciones debe aplicarse en todo el país.