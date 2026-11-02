El pronóstico marítimo contempla oleaje de entre 2 y 3 metros de altura en el golfo de Tehuantepec y de 1 a 2 metros en la costa occidental de la península de Baja California.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advierte que el Frente Frío 4, en combinación con una vaguada, favorecerá la presencia de lluvias y chubascos en distintas regiones del país. Además, la masa de aire frío asociada al sistema provocará un descenso de las temperaturas que durará al menos 72 horas

La interacción del nuevo frene frio con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, así como el aporte de humedad del océano Pacífico, propiciará lluvias puntuales intensas en el norte, centro y sur de Baja California. También se esperan precipitaciones muy fuertes en el norte de Baja California Sur y en las regiones norte, oeste, centro y este de Sonora, además de lluvias fuertes en el noroeste de Chihuahua.

El Frente Frío 4 provocará lluvias intensas y temperaturas de hasta -5 °C en distintas regiones de México entre el 2 y el 5 de noviembre. Fuente: EFE Toni Albir

A estas condiciones se sumarán vientos intensos, con rachas de entre 60 y 80 kilómetros por hora en algunas zonas de Chihuahua y Baja California, mientras que en territorio chihuahuense también se prevén rachas de 50 a 70 km/h.

Por otra parte, la presencia de canales de baja presión en el interior del país y el ingreso de humedad procedente del golfo de México, el mar Caribe y el océano Pacífico favorecerán intervalos de chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Asimismo, se pronostican lluvias aisladas en Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México y Puebla.

Frente Frío 4 mantendrá condiciones de inestabilidad hasta el jueves 5

El avance del sistema frontal, acompañado de canales de baja presión, provocará precipitaciones, fuertes rachas de viento y bajas temperaturas en distintas zonas de México durante los próximos días.

Para el lunes 2 de noviembre, el Frente Frío 4 se localizará sobre el norte del territorio nacional, donde interactuará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, así como con las corrientes en chorro polar y subtropical. Esta combinación favorecerá la formación de lluvias, chubascos y vientos fuertes en regiones del noroeste y norte del país.

A su vez, los canales de baja presión ubicados en el interior de México, en conjunto con el ingreso de humedad, ocasionarán precipitaciones y chubascos en entidades del centro, noreste, oriente, sur y sureste, incluida la península de Yucatán.

En contraste, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, establecida sobre el occidente del país, favorecerá condiciones más estables y una reducida probabilidad de lluvias en esa zona, así como en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Pronóstico del clima para el lunes 2 de noviembre: lluvias, frío y fuertes vientos

El inicio de semana estará marcado por precipitaciones de distinta intensidad, temperaturas de hasta 40 °C en algunas entidades y heladas en zonas serranas del norte y centro del país.

Para este lunes 2 de noviembre, se esperan intervalos de chubascos, con acumulaciones de entre 5 y 25 milímetros, en las siguientes zonas:

Sonora Chihuahua Coahuila Jalisco Colima Michoacán Guerrero Oaxaca Chiapas Veracruz Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo

En tanto, se pronostican lluvias aisladas, de entre 0.1 y 5 milímetros, en Baja California Sur, Nuevo León, Nayarit, Estado de México y Puebla.

Temperaturas este lunes 2 de noviembre

Respecto a las temperaturas máximas, se prevén valores de entre 35 y 40 °C en el norte y centro de Sinaloa, además de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, el suroeste y la costa de Chiapas, el centro y noreste de Coahuila, el este de Nuevo León y Tamaulipas.

Por otro lado, las temperaturas de 30 a 35 °C se registrarán en Baja California Sur, el sur de Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, el suroeste de Puebla, el este de San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Durante las primeras horas del día, el frío será más intenso en las regiones montañosas. Se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 °C en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México. Asimismo, los valores de 0 a 5 °C podrían presentarse en áreas serranas de Sonora, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

En cuanto a los vientos, se pronostican velocidades de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h, en Sonora y Chihuahua. Para Coahuila y Nuevo León, se esperan vientos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h. Estas mismas intensidades se prevén con componente norte en el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca.

También podrían registrarse rachas de 30 a 50 km/h en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Tamaulipas, Estado de México, Ciudad de México y Chiapas, así como en las zonas costeras de Nayarit, Jalisco y Colima.