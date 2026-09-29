Morena completó la designación de sus 17 coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027, luego de anunciar el lunes 28 los últimos siete perfiles que encabezarán los trabajos del partido en las entidades donde se renovará la gubernatura.

Las definiciones corresponden a las Coordinaciones Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, una estructura interna utilizada por Morena para organizar su actividad política y territorial de cara al próximo proceso electoral. En algunos estados también participaron perfiles vinculados con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Con las últimas designaciones quedaron definidos los nombres para Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Quiénes son los 17 coordinadores de Morena rumbo a 2027

La lista quedó integrada por los siguientes nombres:

Aguascalientes: Nora Ruvalcaba Gámez.

Baja California: Julieta Ramírez Padilla.

Baja California Sur: Manuel Alejandro Cota Cárdenas.

Campeche: Pablo Gutiérrez Lazarus.

Chihuahua: Cruz Pérez Cuéllar.

Colima: Rosi Bayardo Cabrera.

Guerrero: Beatriz Mojica Morga.

Michoacán: Carlos Torres Piña.

Nayarit: Jasmine María Bugarín Rodríguez.

Nuevo León: Clara Luz Flores Carrales.

Querétaro: Santiago Nieto Castillo.

Quintana Roo: Eugenio “Gino” Segura Vázquez.

San Luis Potosí: Elí César Cervantes Rojas.

Sinaloa: Imelda Castro Castro.

Sonora: Lorenia Iveth Valles Sampedro.

Tlaxcala: Ana Lilia Rivera Rivera.

Zacatecas: Verónica Díaz Robles.

Las últimas siete designaciones fueron San Luis Potosí, Tlaxcala, Nuevo León, Nayarit, Sonora, Baja California Sur y Chihuahua. Los nombramientos se realizaron durante una jornada encabezada por la dirigencia nacional de Morena.

Morena definió la lista de los coordinadores para las elecciones. Shutterstock

Los últimos siete coordinadores que fueron definidos

En San Luis Potosí, el elegido fue Elí César Cervantes Rojas. Morena resolvió competir en esa entidad sin una alianza con el PVEM y el PT, según los reportes sobre la definición interna.

En Tlaxcala, la coordinación quedó en manos de Ana Lilia Rivera Rivera, mientras que Clara Luz Flores Carrales fue designada en Nuevo León. Para Nayarit, el perfil seleccionado fue Jasmine Bugarín Rodríguez, vinculada al PVEM.

En Sonora, Morena designó a Lorenia Iveth Valles Sampedro. En Baja California Sur, la coordinación quedó para Manuel Alejandro Cota Cárdenas, diputado federal con licencia del PVEM.

Finalmente, en Chihuahua fue elegido Cruz Pérez Cuéllar, quien dejó atrás en el proceso interno a la senadora con licencia Andrea Chávez. Con esta última definición quedaron completas las 17 coordinaciones estatales.

¿Los coordinadores ya son candidatos a gobernador?

La designación de estos perfiles no equivale por sí misma al registro formal de una candidatura. Las coordinaciones forman parte de la organización interna del partido y funcionan como una etapa previa al proceso electoral.

Por eso, aunque los 17 nombres quedaron posicionados como los perfiles que encabezarán los trabajos políticos y territoriales de Morena y sus aliados en las entidades correspondientes, las candidaturas formales deberán cumplir posteriormente con los procedimientos partidistas y electorales aplicables.