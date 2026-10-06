Kellogg’s fue una de las marcas señaladas por Profeco por incumplir con la información que figura en el empaque de sus cereales.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó en la Revista del Consumidor de octubre de 2026 un estudio de calidad de cereales de caja, donde reveló que ocho productos contienen más grasa de la declarada; entre ellos, dos corresponden a la famosa marca Kellogg’s.

La Profeco analizó 43 productos entre el 18 de mayo y el 13 de agosto de 2026, con 2,942 pruebas. Allí reconoció que ocho productos cuyo contenido de grasa medido en laboratorio superó lo señalado en su información nutrimental : Kellogg’s All Bran Original, Kellogg’s Corn Pops, Great Value Azucaradas, First Street Berry Bunch O’Krunch, Groovies Tropical Frootys, Groovies Cocoa Groove Chocolate, Nüwa Barrinolas Canela y Nüwa Barrinolas Cocoa.

El detalle de los productos con más grasa de la declarada

Los valores son por 100 gramos:

Great Value Azucaradas: declara 0 g; contiene 1.4 g.

Kellogg’s Corn Pops: declara 0.2 g; contiene 1.6 g.

First Street Berry Bunch O’Krunch: declara 1.19 g; contiene 3.0 g.

Kellogg’s All Bran Original: declara 3.5 g; contiene 5.6 g.

Groovies Tropical Frootys: declara 2 g; contiene 3.9 g.

Groovies Cocoa Groove Chocolate: declara 2 g; contiene 4.0 g.

Nüwa Barrinolas (canela): declara 13.2 g; contiene 17.8 g.

Nüwa Barrinolas (cocoa): declara 12.3 g; contiene 20.3 g.

Profeco recomendó leer las etiquetas de los productos antes de comprar.

Otras irregularidades

Sodio (3 productos): Nüwa canela (declara 322 mg, contiene 520 mg), Nüwa cocoa (328 mg y 401 mg) y Wipala (0 mg y 416 mg).

Proteína (2 productos): Dasavena Cereal Artesanal (12.5 g declarados; 10.6 g reales) y Wipala (10 g y 6.6 g).

Contenido neto (1 producto): Selecto Brand Choco Bolitas indica 400 g, pero contiene 375.4 g.

Denominación incorrecta (2 productos): los Nüwa Barrinolas se presentan como cereal proteico, pero según el estudio están compuestos por soya y almidón de tapioca.

Símbolo de unidades (2 productos): no cumplen con la NOM-008-SE-2021.

Etiquetado: 12 productos no cumplieron con los requisitos de la NOM-051-SCFI/SSA1-2010.

Los cereales analizados contienen entre 0.8 g y 46.8 g de azúcares por 100 g. Estas indicaciones no significan que esos productos sean automáticamente malos, sino que en la evaluación se identifican incumplimientos o diferencias concretas. Estas características no estableces una clasificación general de mejores y peores marcas.

Recomendaciones de Profeco antes de comprar