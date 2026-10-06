De acuerdo con el Banco Mundial, el crecimiento en México se mantiene lento debido a una baja inversión causada por la incertidumbre interna y externa.

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México se ubica cerca del sótano del crecimiento económico de 2026 en la región de América Latina, de acuerdo con datos del Banco Mundial. Si bien el organismo internacional mejoró la expectativa de crecimiento económico para este año, hasta 1.4%, el país solo logrará superar a Bolivia, Chile y Uruguay en el resultado para este año del Producto Interno Bruto en la región.

El Banco Mundial advierte que México es el segundo país de América Latina que menos dinero presta a los emprendedores.

“En México, el crecimiento sigue siendo modesto, y la inversión privada se ve limitada por la incertidumbre sobre políticas internas y externas. A estos factores adversos se suma el menor impulso de los grandes proyectos de infraestructura pública”, dice el organismo internacional en su reporte “Panorama económico de América Latina y el Caribe. Aprovechando la transición de la IA”.

Otro factor que disminuye la capacidad de crecimiento del país es la ausencia de financiamiento para el emprendimiento, pues México se ubica en el penúltimo lugar de movilización de crédito a empresas no financieras, al ubicarse en 21% del Producto Interno Bruto, de acuerdo con cálculos del organismo, mientras que en naciones como Chile, el porcentaje se dispara a 96% del PIB.

Un segundo factor que limita el crecimiento es una demanda interna limitada, a medida que los impulsos de inversión pública se desvanecen y la incertidumbre alrededor de la política comercial de Estados Unidos afectan la confianza del inversionista.

Por otro lado, el Banco Mundial señaló que la política monetaria del Banco de México, que encamina la tasa referencial a una relajación, dio un alivio marginal, pero los factores adversos externos hacen que las perspectivas a corto plazo sean cautelosas.

En línea con el mercado

La actualización de la expectativa económica del Banco Mundial se alínea con la expectativa de los analistas consultados por el Banco de México y por Citi, y está una décima de punto por debajo de las previsiones del propio Banxico, la Secretaría de Hacienda y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El incremento en las expectativas de crecimiento para México se originó a partir del resultado del segundo trimestre, cuando la construcción y la inversión derivada del Mundial del Futbol, permitieron acelerar el crecimiento en la primera mitad del año.