La confianza del consumidor está en su segunda peor racha del siglo.

En esta noticia Situación en el hogar

Mientras las expectativas del Producto Interno Bruto (PIB) muestran una tendencia al alza y prevén un crecimiento económico entre 1.4% y 1.5% este año, la confianza del consumidor no ha seguido la tendencia de optimismo económico.

De acuerdo con datos del Inegi, en septiembre el Índice de Confianza del Consumidor se ubicó en 45.07 puntos, lo que significó un retroceso de 0.97 enteros en relación con el mismo mes del año pasado.

La confianza sobre la situación económica presente y futura del país es la que tiene el peor resultado.

A esto se suma que el resultado del noveno mes de este año representó 21 periodos consecutivos de caídas en la comparación anual.

Esta es la racha más larga desde el periodo entre enero de 2007 y diciembre de 2009, cuando se registraron 36 meses consecutivos de caídas, de acuerdo con datos recopilados por Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base.

En términos de la confianza sobre la situación económica del país, el indicador presentó una baja de 1.86 puntos respecto a septiembre del año pasado, al ubicarse en 39.01 unidades, lo que representa 22 meses consecutivos de caídas.

Las contracciones también se observaron en la expectativa sobre el futuro de la economía del país, pues el componente que responde a la pregunta sobre la situación económica del país dentro de 12 meses en comparación con la actual, retrocedió 2.66 puntos anuales a 44.72 puntos, sumando 21 meses a la baja, algo que no ocurría desde el periodo entre julio de 2015 y junio de 2017, cuando cayó durante 24 meses consecutivos.

Situación en el hogar

El indicador dentro del hogar mostró datos contrastantes, pues si bien la situación económica actual, comparada con la de hace 12 meses aumentó 0.18 puntos anuales, en la comparación mensual tuvo una baja de 1.89 enteros. Así el indicador se ubicó en 51.96, y es uno de los pocos que se mantienen por encima de 50, un umbral que separa el optimismo del pesimismo.

El componente que responde a la pregunta sobre la situación económica de los miembros del hogar dentro de 12 meses en comparación con la actual, mostró un retroceso de 1.50 puntos mensual para ubicarse en 57.64 puntos. A la par, en su comparación anual mostró una caída de 0.60 puntos, sumando un total de siete caídas anuales en los nueve meses que van del año.

Sobre la pregunta de las posibilidades actuales de adquirir bienes duraderos, el indicador disminuyó 0.47 puntos mensual, luego de 3 meses de incrementos, para ubicarse en 32.00 puntos. En la comparación anual avanzó 0.14 puntos, luego de 2 meses de caídas consecutivas.

Mejor crecimiento, pero menor confianza

Para Gabriela Siller, los datos de septiembre de 2026 muestran un retroceso mensual generalizado en los cinco componentes de la confianza del consumidor.

La especialista refiere que en la comparación anual, los componentes relacionados con la situación del país continúan a la baja y prolongan sus rachas de caídas, mientras que los componentes sobre la situación actual del hogar respecto hace 12 meses y sobre las posibilidades de adquirir bienes duraderos registran alzas moderadas.

Por su parte, la expectativa sobre la situación futura del hogar volvió a terreno negativo.

“Esto refleja que los consumidores todavía perciben una situación económica más débil que la de hace un año, lo que ha sido evidente en el deterioro del mercado laboral”, aclara la analista de Banco Base.