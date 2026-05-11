En plena temporada de celebraciones y comidas fuera de casa, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó una advertencia que podría cambiar la manera en que millones de personas pagan sus cuentas en restaurantes, bares y cafeterías de México. El organismo recordó que ningún establecimiento puede obligar a los clientes a dejar propina ni incluir este cargo automáticamente sin consentimiento. La aclaración llegó luego de múltiples denuncias relacionadas con cobros indebidos en cuentas de consumo. Aunque muchas personas consideran la propina como una práctica habitual, la ley mexicana establece que se trata de una gratificación completamente voluntaria. Por ello, los comercios que intenten imponerla podrían enfrentar sanciones económicas. La Profeco explicó que ningún proveedor o prestador de servicios puede exigir el pago de propina a consumidores. Esto incluye restaurantes, bares, hoteles, cafeterías y negocios vinculados con actividades turísticas. El organismo recordó que el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor prohíbe aplicar prácticas coercitivas o imponer servicios adicionales que no hayan sido aceptados expresamente por las personas consumidoras. Por esa razón, los clientes tienen derecho a negarse a pagar cualquier monto relacionado con propinas si no desean hacerlo. La Profeco señaló que los negocios que exijan propinas podrían recibir multas económicas. El monto de las sanciones depende de factores como la gravedad de la falta, reincidencia y afectaciones ocasionadas. Además del cobro obligatorio de propina, las autoridades también vigilan otras prácticas consideradas irregulares, como comisiones por pagar con tarjeta o publicidad engañosa. La dependencia explicó que realiza visitas de verificación para comprobar que los establecimientos cumplan con la normativa. En caso de detectar irregularidades, la institución puede imponer sanciones administrativas a los comercios involucrados. La Profeco recomendó revisar cuidadosamente la cuenta antes de pagar, especialmente durante fechas de alta demanda. Entre las principales recomendaciones, aparecen: