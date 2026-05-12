El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que continuará recorriendo distintas colonias de la capital con brigadas territoriales que llevarán directamente a las familias información, orientación y acceso inmediato a programas enfocados en la prevención de la violencia y la construcción de paz. A través de la estrategia “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, personal de la Secretaría de Gobierno visitó recientemente zonas de Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza para invitar a vecinas y vecinos a intercambiar de manera anónima armas y municiones por dinero en efectivo, además de acercar actividades comunitarias y talleres preventivos. Durante abril, las autoridades instalaron módulos de canje en seis alcaldías: Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Cuauhtémoc y Azcapotzalco. Como resultado, fueron retiradas 53 armas de fuego, 48 granadas, 51 estopines y más de 2 mil 200 cartuchos útiles, materiales que posteriormente fueron destruidos. La Secretaría de Gobierno informó que estas acciones beneficiaron directamente a 50 personas que participaron en el canje voluntario. Tan solo en la última semana de abril se ejercieron más de 72 mil pesos en intercambios, incluyendo armas largas, armas cortas y cientos de cartuchos entregados por la ciudadanía de forma anónima y segura. Además del desarme, la Brigada por la Paz desplegó recorridos casa por casa para distribuir más de 65 mil volantes informativos y acercar a la población herramientas de prevención, autocuidado y resolución pacífica de conflictos. Las autoridades capitalinas señalaron que la estrategia continuará ampliándose en distintas zonas de la ciudad con la intención de fortalecer el tejido social y disminuir riesgos dentro de los hogares. Desde marzo y hasta finales de abril, el programa ha permitido retirar 180 armas, 50 granadas y más de 7 mil cartuchos, consolidándose como una de las principales acciones de prevención impulsadas por el Gobierno capitalino.