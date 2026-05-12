Fibra Uno (FUNO), dueña de la torre Mitikah, mantiene firme su apuesta por adquirir activos de Macquarie Asset Management en México, en medio de una puja donde, al menos dos fibras más, se mantienen en la apuesta; y en medio de un entorno marcado por incertidumbre económica y volatilidad global, mientras identifica un renovado potencial de crecimiento en el segmento retail gracias al dinamismo del consumo interno. Durante la conmemoración de los 15 años de Fibra Uno de su debut en la Bolsa Mexicana de Valores, directivos de la firma señalaron que su oferta por los activos industriales de Fibra Macquarie sigue vigente y podría extenderse más allá de las fechas inicialmente previstas, en línea con la complejidad de este tipo de operaciones. “Está todavía vigente nuestra oferta”, dijo Jorge Pigeon, vicepresidente de Mercados de Capital y Relación con Inversionistas, al referirse a su apuesta por Macquarie, la cual vence formalmente el 1 de junio. Sin embargo, añadió que el proceso podría prolongarse hacia el verano mientras avanzan las ofertas competidoras. Esta operación forma parte de un plan de Fibra NEXT por incrementar su participación en el sector industrial. De acuerdo con un análisis de Barclays, de concretarse, el nuevo portafolio superaría los 81 millones de pies cuadrados, consolidándose como el mayor del país por amplio margen. Pigeon dijo que la propuesta de Fibra Next es atractiva ya que combina “un portafolio de manufactura ligera en el norte que genera principalmente dólares” con un vehículo que aún tiene “mucha carrera por delante”. Previamente, FIBRA Prologis informó que este 12 de mayo a las 23:59 horas vence el plazo de su oferta pública de adquisición y suscripción recíproca por hasta el 100% de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) en circulación de FIBRA Macquarie. Sobre un posible regreso al mercado para emitir deuda, el directivo expuso que, en caso de concretarse la compra de los activos, primero deberán observar las condiciones en las que se dará ya que su propuesta considera una parte en efectivo y otra en capital. “Podríamos traccionar al mercado de emisión de bonos. Sin duda, eso sí es algo que pudiera estar en la mesa”, dijo Pigeon, luego de señalar que FUNO ya refinanció la mayor parte de sus vencimientos relevantes hasta 2030. Aunque el mercado industrial continúa siendo el principal motor de crecimiento para la compañía —particularmente en logística alrededor del Valle de México y el corredor hacia el AIFA—, FUNO dijo haber encontrado una “muy grata sorpresa” en el desempeño de sus centros comerciales. Gonzalo Robina, director general adjunto de FUNO, dijo que el consumo interno en México se mantiene sólido y ya se refleja en las ventas de sus inquilinos comerciales, después de años marcados por la pandemia y descuentos temporales en rentas. “Hoy somos socios de nuestros inquilinos y estamos viendo que las ventas están creciendo. El consumo interno, me atrevería a decir que, está más fuerte que nunca”, dijo Robina. FUNO opera alrededor de 3.5 millones de metros cuadrados de espacios comerciales en México, lo que, según sus directivos, les permite actuar como un termómetro del desempeño económico nacional. La firma adelantó que evalúa oportunidades de expansión en retail, aunque aún sin planes inmediatos de levantar capital para nuevas inversiones masivas en ese segmento. El grupo también reiteró que mantiene liquidez y flexibilidad suficientes para aprovechar oportunidades derivadas de la incertidumbre económica. “Habrá gente que se quiera bajar del tren. Nosotros vamos manejando la locomotora”, dijo Robina al describir la postura de la compañía frente al actual entorno macroeconómico.