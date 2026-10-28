La empresa declaró que Topo Chico volverá a los anaqueles en EE.UU.

En esta noticia Coca-Cola apuesta por precios accesibles en México

Topo Chico regresó a Texas, en EE.UU., como parte de los esfuerzos de The Coca-Cola Company para recuperar el impulso de su portafolio de bebidas y preparar el crecimiento de su negocio hacia 2027, en un contexto en el que el comportamiento de los consumidores y la mezcla de precios presionan sus resultados en Norteamérica.

“Acabamos de volver con Topo Chico en Texas. Es el primer paso de regreso, y lo secuenciaremos de cara a 2027. Ese volumen comenzará a recuperarse”, señaló Henrique Braun, director ejecutivo de Coca-Cola.

El regreso de Topo Chico ocurre después de un periodo en el que el desempeño de la marca había elevado la base de comparación para Coca-Cola en Norteamérica.

Este efecto también ayuda a explicar por qué el volumen de Coca-Cola en Norteamérica se mantuvo estable durante el tercer trimestre, pese a que la compañía observó una mejoría secuencial en el desempeño comercial a lo largo de los tres meses.

Coca-Cola apuesta por precios accesibles en México

El regreso de Topo Chico también se generó en un contexto donde Coca-Cola busca fortalecer su negocio en México. En la conferencia, Braun reconoció que el consumo local sigue mostrando desafíos, aunque destacó avances derivados de la combinación de precios accesibles, capacidades de gestión del crecimiento de los ingresos y campañas adaptadas a las necesidades de cada mercado.

En Latinoamérica, la compañía reportó una aceleración significativa durante el tercer trimestre, después de que varios mercados clave enfrentaran condiciones difíciles al inicio del año. La región registró crecimiento de volumen, una evolución equilibrada de los ingresos y ganancias de participación de valor, de acuerdo con el directivo.

En el acumulado, la refresquera reportó un total de ingresos de u$s13,400 millones, frente a una previsión de u$s12,930 millones; mismos que fueron incentivados por un crecimiento de 5% en el volumen de unidades vendidas.

La compañía elevó su previsión para 2026 y ahora espera un crecimiento de al menos 5% en los ingresos orgánicos y de al menos 11% en las ganancias comparables por acción, frente a los 3 dólares registrados en 2025. También prevé generar al menos u$s13,000 millones de flujo de caja libre durante el año.

Para 2027, Coca-Cola anticipa que el valor seguirá siendo una consideración central para los consumidores de distintos mercados y niveles de ingreso. Por ello, continuará utilizando herramientas de gestión de precios, productividad e inversión en marcas para mantener el crecimiento sin depender exclusivamente de incrementos de precios.