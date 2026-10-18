Mientras tanto, de acuerdo con la información del ISSSTE, el depósito de la pensión de noviembre comenzará el jueves 29 de octubre.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) dio a conocer las fechas previstas para el pago de las pensiones correspondientes a noviembre, así como los periodos en los que se depositará el aguinaldo 2026.

De acuerdo con la información del ISSSTE, el depósito de la pensión de noviembre comenzará el jueves 29 de octubre. En cuanto al aguinaldo, la primera parte se entregará durante la primera quincena de noviembre. La segunda parte se entregará en enero de 2027.

Aguinaldo Shutterstock

Por su parte, el IMSS informó que el pago de las pensiones de noviembre se realizará a partir del martes 3 de noviembre, fecha en la que también se depositará el aguinaldo para los pensionados que tienen derecho a esta prestación.

¿Qué pensionados del ISSSTE recibirán aguinaldo en noviembre?

El organismo otorga dicha prestación económica a quienes se pensionaron bajo el Régimen Décimo Transitorio. Este corresponde a los trabajadores que, tras la reforma de la Ley del ISSSTE de 2007, permanecieron en el régimen anterior de pensiones, basado en un esquema de reparto.

Para este caso, la prestación se entrega en dos partes:

La primera durante la primera quincena de noviembre La segunda parte se entregará en enero de 2027

Antes de considerar el pago como un ingreso adicional confirmado, es necesario verificar el régimen de pensión al que pertenece cada persona.

¿Cuánto recibirán de aguinaldo los pensionados del ISSSTE en 2026?

Para los pensionados del ISSSTE que están contemplados bajo el régimen Décimo Transitorio, el aguinaldo equivale a 40 días de pensión. En el caso de los extrabajadores del propio ISSSTE que cumplen con las condiciones correspondientes, el aguinaldo equivale a dos meses de pensión.

En ambos casos, es importante revisar las condiciones particulares de la pensión para conocer el importe que se depositará y confirmar las fechas correspondientes.