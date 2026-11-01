El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, pronostica que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera se posicionará sobre la mayor parte del territorio nacional durante el domingo 1 de noviembre, lo que favorecerá condiciones de estabilidad y una disminución de las precipitaciones.

De acuerdo con el SMN, este sistema “propiciará ambiente estable y una disminución en la probabilidad de lluvias en el país”.

Pronóstico de lluvia acumulada domingo 1 de noviembre 2026. SMN

Este panorama meteorológico coincidirá con el ingreso del frente frío número 4 al noroeste de México, previsto para el domingo, que posteriormente avanzará sobre el norte y noreste.

Aunque el sistema frontal ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes, rachas de viento y descenso de temperatura en esas regiones, la circulación anticiclónica reducirá la probabilidad de precipitaciones en buena parte del resto del país.

¿Qué es una circulación anticiclónica y cómo afecta el clima?

De forma simplificada y simple, una circulación anticiclónica es un sistema atmosférico asociado con zonas de alta presión. Su presencia favorece condiciones de mayor estabilidad en la atmósfera, por lo que puede limitar el desarrollo de nubes de lluvia y reducir la probabilidad de precipitaciones.

En su pronóstico extendido, el SMN señala que este fenómeno se establecerá sobre la mayor parte de México durante el domingo y lunes, lo que propiciará un ambiente estable y una disminución de las lluvias.

La circulación anticiclónica favorecerá la salida del Sol. Atención con el clima para este domingo 1 de noviembre en México. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Entre sus principales efectos se encuentran:

Menor probabilidad de lluvias : la estabilidad atmosférica dificultará la formación de condiciones favorables para las precipitaciones.

Condiciones más estables : buena parte del territorio nacional tendrá una reducción de los fenómenos de lluvia previstos.

Persistencia de otros sistemas: la circulación anticiclónica no impedirá que otros fenómenos meteorológicos ocasionen precipitaciones en regiones específicas.

Por ello, la disminución de las lluvias no será generalizada. El frente frío número 4 mantendrá condiciones de inestabilidad en el noroeste y norte del país , mientras que los canales de baja presión y el ingreso de humedad también favorecerán precipitaciones en algunas entidades.

Estados que tendrán lluvias el domingo 1 de noviembre

Para el domingo 1 de noviembre, el SMN pronostica las precipitaciones más intensas en Baja California y Sonora, mientras que otros estados del norte, occidente, centro, sur y sureste tendrán chubascos o lluvias aisladas. Este es el pronóstico por intensidad:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California y Sonora, principalmente en el noroeste y norte de ambas entidades.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, en su zona norte, y Chihuahua, en el noroeste.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Estado de México, Morelos, Puebla y Nayarit.

Alerta con el frío número 4 que continuará su desplazamiento por el norte y noreste de México entre lunes y martes. Representación creada con IA - El Cronista

El pronóstico también advierte que el frente frío número 4 continuará su desplazamiento por el norte y noreste de México, donde interactuará con una vaguada en niveles medios y altos, la corriente en chorro subtropical y un río atmosférico, condiciones que favorecerán lluvias, rachas de viento y descenso de temperatura.

Mientras tanto, la circulación anticiclónica mantendrá condiciones de mayor estabilidad y una menor probabilidad de lluvias en buena parte del territorio nacional durante el domingo y lunes.