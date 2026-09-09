Oficial | Por orden del Reglamento de Tránsito, multan y hasta inhabilitan a todas las personas que manejen sin alguno de estos 4 documentos en CDMX

Conducir un vehículo en la Ciudad de México implica cumplir con una serie de requisitos establecidos por el Reglamento de Tránsito. Entre ellos se encuentra llevar consigo la documentación obligatoria, ya que circular sin alguno de estos documentos puede derivar en multas y otras sanciones para los conductores.

Las autoridades pueden sancionar a quienes no cuenten con los documentos necesarios durante una revisión o al momento de cometer una infracción . Por ello, antes de ponerse al volante, es importante comprobar que toda la documentación requerida se encuentre vigente y en regla para evitar contratiempos.

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Además de las multas económicas, determinadas faltas relacionadas con los documentos pueden generar restricciones para conducir o incluso la inhabilitación correspondiente, dependiendo de la situación y de lo establecido por la normativa vigente en la capital.

¿Cuáles son las reglas de conducir en México?

Para circular de forma legal por la Ciudad de México, los conductores deben contar con la documentación obligatoria y asegurarse de que tanto el vehículo como sus elementos de seguridad se encuentren en condiciones adecuadas.

Entre los documentos indispensables se encuentran:

Licencia de conducir vigente.

Tarjeta de circulación.

Póliza de seguro.

Verificación vehicular vigente.

También es necesario que el automóvil cuente con los elementos de seguridad requeridos, como cinturones de seguridad, sistemas de retención infantil cuando corresponda, luces delanteras y direccionales, así como señales visibles en el vehículo.

Normas de circulación en CDMX

Respetar los límites de velocidad es una de las principales obligaciones al manejar en la capital. De acuerdo con el tipo de vialidad, los límites pueden ser de hasta 80 km/h en vías rápidas, 50 km/h en arterias, 40 km/h en zonas residenciales y 20 km/h en zonas escolares.

Se establecen prioridades entre los distintos usuarios de la vía. En términos generales, los peatones y ciclistas tienen prioridad, seguidos por el transporte público y los vehículos motorizados.

Los vehículos de emergencia, cuando circulan con derecho de paso, deben recibir las facilidades necesarias.

Además, es fundamental respetar la señalización, ceder el paso en las intersecciones, utilizar correctamente los carriles y activar las luces direccionales antes de cambiar de dirección o incorporarse a otro carril.

Infracciones, multas y sanciones

Entre las infracciones más comunes en la Ciudad de México se encuentran:

Exceder los límites de velocidad

Ignorar señales de tránsito

Utilizar el teléfono al conducir

Estacionarse en lugares prohibidos

No utilizar el cinturón de seguridad

Circular durante un día restringido

No respetar la preferencia de paso

Cuando un conductor comete una infracción, un agente de tránsito puede emitir la sanción correspondiente. Dependiendo de la falta, también pueden aplicarse medidas como la reducción de puntos en la licencia o el retiro del vehículo.