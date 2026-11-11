Un requisito obligatorio puede dejar sin efecto la renovación automática de un contrato de alquiler en Minnesota.

En Estados Unidos, los contratos de alquiler pueden incluir cláusulas que permiten renovar automáticamente el acuerdo cuando ninguna de las partes comunica su intención de finalizarlo. Sin embargo, en Minnesota existe una disposición legal que establece un requisito obligatorio para los propietarios que quieran aplicar esta modalidad.

La sección 504B.145 de los estatutos estatales exige que el dueño envíe una notificación escrita al inquilino antes de que venza el plazo para rechazar la renovación. El aviso debe cumplir con una anticipación específica y entregarse mediante alguno de los mecanismos establecidos por la normativa.

Si el propietario olvida enviar esa comunicación o no representa las condiciones legales, puede perder el derecho a exigir la renovación automática del contrato.

Qué aviso debe enviar el propietario que renovar automáticamente el contrato de alquiler

La sección 504B.145 de los estatutos de Minnesota establece que los propietarios deben enviar una notificación por escrito para advertir al inquilino sobre la cláusula de renovación automáticamente incluida en el contrato. La disposición alcanza a los alquileres residenciales cuyo período original y cuya renovación automáticamente sea de dos meses o más.

El objetivo es que el inquilino conozca las condiciones para rechazar la extensión del acuerdo antes de que se cumpla el plazo establecido. Por eso, no basta con incluir la cláusula en el documento que ambas partes firman al comenzar el alquiler, el propietario también debe cumplir con la notificación exigida por la ley.

El incumplimiento puede impedir que exijan la continuidad del alquiler por un nuevo período. Shutterstock

Con cuántos días de anticipación debe notificar el propietario al inquilino

El aviso debe entregarse personalmente o enviarse por correo certificado con una anticipación de entre 15 y 30 días respecto de la fecha límite para que el inquilino comunique que no desea renovar el contrato. Este plazo se calcula tomando como referencia el último día para rechazar la extensión, no necesariamente la fecha de vencimiento del alquiler.

De esta manera, la normativa establece un período concreto para que el inquilino reciba la información y pueda decidir si continuará en la propiedad o buscará otra vivienda antes de que opere la renovación automática.

Qué pasa si el propietario no envía el aviso de renovación automática

Si el dueño no cumple con esta obligación, pierde la posibilidad de exigir la renovación automática prevista en el contrato. En otras palabras, no puede obligar al inquilino a continuar con el alquiler por un nuevo período basándose en una cláusula cuya aplicación no notificó correctamente.