La válvula regula la entrada de oxígeno y la salida de dióxido de carbono, un mecanismo diseñado para conservar frutas y verduras frescas.

El agujero del tóper o recipiente de plástico puede cumplir una función clave para conservar determinados alimentos. Justamente, esa abertura forma parte de una válvula regulable que permite controlar la ventilación del envase hermético.

Según la información oficial de Tupperware, este mecanismo equilibra la entrada de oxígeno y la salida de dióxido de carbono para ayudar a mantener frescas las frutas y verduras durante más tiempo. Entender para qué sirven es importante para aprovechar correctamente estos recipientes y reducir el desperdicio de alimentos.

¿Para qué sirve el agujero de la tapa del tóper?

La válvula permite regular el intercambio de gases dentro del recipiente. Aunque estén cosechadas, las frutas y verduras continúan respirando: utilizan oxígeno y liberan dióxido de carbono. Por eso, necesitan condiciones de almacenamiento adecuadas para conservar su frescura.

Tupperware explica que su sistema ACE (Atmósfera Controlada) fue desarrollado a partir de investigaciones sobre la conservación de productos frescos. De esta manera, el mecanismo busca adaptar la ventilación a las necesidades de cada alimento.

¿Por qué es importante este agujero?

El orificio ayuda a mantener condiciones de almacenamiento apropiadas y a prolongar la frescura de los alimentos. Además, algunos modelos incorporan una base con relieves que separa las frutas y verduras de la condensación y favorece la circulación del aire.

Según Tupperware, esta característica contribuye a reducir el deterioro prematuro y el desperdicio de productos fresco s. Sin embargo, el resultado depende del alimento y de las condiciones de conservación.

Brócoli, espinacas y manzanas maduras necesitan más ventilación, mientras que otros vegetales requieren mantener las aberturas cerradas. Magnific

¿Cómo utilizar esta válvula del recipiente plástico?

Estos recipientes incorporan un control deslizante con tres posiciones que modifican la apertura de la tapa:

Cerrada : bloquea las aberturas del sistema y está indicada para frutas y verduras que necesitan poca ventilación.

Semiabierta : permite una ventilación ligera para alimentos con necesidades intermedias.

Abierta: favorece un intercambio de aire mayor para los productos que requieren más ventilación.

Estas indicaciones corresponden al manual oficial de uso de FridgeSmart, que clasifica los alimentos según sus necesidades de ventilación. Por eso, no conviene dejar siempre la válvula en la misma posición sin consultar las recomendaciones del recipiente.

Los alimentos que más ventilación necesitan

Según la tabla oficial de ventilación de la marca, los alimentos que necesitan más ventilación son los clasificados como de respiración alta. Se incluyen:

Verduras : alcachofas, brócoli, coles de Bruselas, endibias, guisantes (incluidos los tirabeques), espinacas y maíz dulce desgranado o sin hojas

Frutas: manzanas maduras y peras maduras.

Los alimentos que menos ventilación necesitan