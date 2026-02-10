La Santa Sede informó que el Papa León XIV no realizará una visita a México durante 2026, así como tampoco a su país de origen, Estados Unidos. Esto descarta un eventual viaje para los próximos meses. “El papa no irá a México en 2026”, confirmó el vocero del Vaticano, Matteo Bruni. En meses anteriores, la mandataria Claudia Sheinbaum le había enviado una invitación oficial para que visite el territorio mexicano. Sin embargo, México no figura en la agenda del pontífice para este año. En contraste, León XIV evalúa una gira por Sudamérica hacia finales de 2026. Entre los destinos mencionados hasta ahora se encuentra Perú, aunque no se dieron detalles sobre otros posibles países de la región. Hasta el momento, el único viaje internacional del Papa fue a Turquía y Líbano, del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2025. Esa visita había sido organizada por su antecesor con motivo del 1,700 aniversario del Concilio de Nicea, entre otras actividades conmemorativas. León XIV fue elegido en mayo pasado, tras el fallecimiento del Papa Francisco. Es el primer pontífice nacido en Estados Unidos y también posee la nacionalidad peruana, adquirida durante su labor como misionero y obispo en el país andino. Para este año se contempla un posible viaje a España, con Madrid, Barcelona y las Islas Canarias como sedes principales, según informó en Roma el cardenal José Cobo después de reuniones en el Vaticano. No obstante, la visita aún no fue confirmada oficialmente. La Conferencia Episcopal Española creó un comité organizador para coordinar los preparativos de este eventual viaje y anunció que habilitará una página web con información actualizada sobre la visita. Tras su regreso de Líbano, en una conferencia de prensa a bordo del avión papal, León XIV adelantó que su siguiente viaje internacional podría tener como destino África. Entre los países considerados está Argelia, tierra vinculada a San Agustín, con el propósito de fortalecer el diálogo entre cristianos y musulmanes.